新华社北京1月16日电

中华人民共和国和斯里兰卡民主社会主义共和国联合声明

（2025年1月16日，北京）

一、应中华人民共和国主席习近平邀请，斯里兰卡民主社会主义共和国总统阿努拉·库马拉·迪萨纳亚克于2025年1月14日至17日对中国进行国事访问。

二、访问期间，习近平主席同迪萨纳亚克总统举行会谈，国务院总理李强、全国人民代表大会常务委员会委员长赵乐际会见迪萨纳亚克总统。双方在亲切友好的气氛中就深化中斯传统友谊、推进两国共建“一带一路”和各领域务实合作及共同关心的国际地区问题深入交换意见，达成广泛共识。

三、双方一致认为，中斯建交68年来，双方始终相互尊重、平等相待、守望相助，树立了大小国家友好相处、互利合作的典范。双方愿继续弘扬“独立自强、团结互助”的米胶协定精神，坚持互尊互信、相互支持、合作共赢、共同发展，致力于深化中斯真诚互助、世代友好的战略合作伙伴关系，共同打造中斯命运共同体，为两国和两国人民带来更大福祉。

四、双方愿保持高层交往密切势头，发挥两国领导人对双边关系发展的战略引领作用，进一步密切两国政府、立法机构和政党间交往，巩固政治互信，加强治国理政和发展经验交流互鉴，持续推动中斯关系发展。

五、双方重申在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互支持。双方重申联合国大会第2758号决议权威性。斯方重申坚定奉行一个中国原则，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，台湾是中华人民共和国领土不可分割的一部分。斯方坚定支持中国政府为实现国家统一所作的一切努力，反对任何形式的“台湾独立”。斯方重申绝不允许利用斯里兰卡领土从事任何反华分裂活动，将在涉藏、涉疆等问题上坚定支持中国。中方重申将继续坚定支持斯里兰卡维护国家独立、主权和领土完整，尊重和支持斯方自主选择符合本国国情的发展道路。中方重申奉行独立自主的和平外交政策。斯方重申奉行独立自主的不结盟外交政策。

六、中方祝贺斯方2024年成功举行总统和议会选举，祝愿斯里兰卡新一届政府带领斯里兰卡人民实现国家经济社会发展和团结稳定繁荣。中方将积极支持斯里兰卡政府施政，实现国家可持续发展。斯方高度评价新时代中国取得的伟大成就，支持中方以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业。斯方认为，中国进一步全面深化改革、扩大高水平对外开放，将给斯里兰卡经济发展带来新机遇。

七、在两国领导人的共同引领和推动下，中斯共建“一带一路”合作取得丰硕成果。斯方赞赏共建“一带一路”合作为斯里兰卡经济社会发展和民生改善发挥的重要作用。双方愿以共商共建共享、开放绿色廉洁、高标准惠民生可持续为指导原则，以习近平主席提出的高质量共建“一带一路”八项行动为指引，统筹推进科伦坡港口城、汉班托塔综合开发项目等重大标志性工程，同时愿通过“丝路工坊”等平台，在斯里兰卡开展更多民生项目。双方愿以签署共建“一带一路”合作规划为契机，推动中斯高质量共建“一带一路”合作提质升级，共同拓展更高水平、更具韧性、更可持续的共赢发展新空间。

八、斯方高度赞赏中方为其金融纾困提供的宝贵支持，包括对涉华债务重组给予关键帮助，为斯里兰卡有效应对债务问题提供有力支持，斯方愿尽快同中方金融机构落实双方达成的债务处置方案。中方将继续在国际货币基金组织中发挥积极影响，同其他债权人保持友好沟通，帮助斯方金融纾困，实现债务可持续。中国人民银行和斯里兰卡央行已续签货币互换协议，将继续开展金融领域合作。

九、双方对两国经贸合作成果表示满意。斯方感谢中方采取多种措施促进自斯进口。中方愿继续支持斯里兰卡茶叶、宝石等各行业企业同中国相关进出口商协会建立联系，为斯方参加中国国际进口博览会、中国进出口商品交易会、中国－南亚博览会和利用电商平台等提供便利，进一步加强两国企业互利共赢合作。双方将继续秉持平等、互利、共赢的原则，争取尽早以一揽子方式达成全面的中斯自贸协定。

斯方欢迎更多中资企业赴斯里兰卡投资兴业，将为其创造良好投资和经营环境。中方将继续鼓励中资企业赴斯里兰卡投资，助力斯里兰卡实现经济转型和可持续发展。双方一致同意拓展两国在物流、绿色发展、数字经济等领域合作，为中斯高水平互利务实合作持续提供强劲动能。

十、双方积极评价两国在农业领域开展的广泛合作和深入交流。中方愿在热带作物生物技术、育种栽培、水产养殖等领域对斯方开展培训和示范合作，帮助斯方提高农业可持续发展能力。中方欢迎斯方进一步扩大斯里兰卡茶叶、水果、肉桂、水产品等特色产品输华。双方愿进一步聚焦减贫发展、乡村振兴等扩大交流合作，中方愿帮助斯里兰卡加强相关领域人员能力建设。

十一、双方一致认为，气候变化是当今时代人类社会面临的最大挑战之一，对包括中国和斯里兰卡在内的广大发展中国家可持续发展构成挑战。双方同意在应对气候变化领域积极开展合作。斯方感谢中方为斯里兰卡应对持续暴雨灾害提供人道主义援助。中方愿同斯方加强防灾减灾、应急救援等领域合作，分享自身先进技术和提供人员培训，提高斯方应急管理能力。中方欢迎斯方参加“一带一路”绿色发展国际联盟等平台的相关活动，共同实现联合国2030年可持续发展目标。

十二、双方愿在平等互信、互惠互利基础上继续开展海洋合作，定期举行海洋事务双边磋商。双方愿深化海洋环境和生态系统保护修复、海域态势感知、海上救援救灾、海事人员培训和能力建设等领域合作，努力构建海洋命运共同体。双方同意签署关于推进蓝色伙伴关系与海洋合作的谅解备忘录。

十三、双方愿深化教育合作。双方充分认可教育交流对增进两国理解和友谊的重要作用，愿进一步加强教师、学生、学者交流。中方欢迎和鼓励更多斯里兰卡优秀学生来华留学深造，愿继续通过政府奖学金为此提供支持，同斯方共同建好“鲁班工坊”，为斯里兰卡培养更多职业技术人才。斯方感谢中方为斯里兰卡提高教育水平所提供的帮助，愿同中方共同落实好数字教室建设项目。双方愿在斯里兰卡推动汉语教学，继续发挥斯里兰卡中国文化中心对中斯文化交流合作的促进作用。双方将继续建设运营中国科学院“中国－斯里兰卡联合科教中心”，加强两国大学、科研机构的科技交流合作和人才培养。

十四、双方愿赓续两国世代友好，增进彼此民心相通。双方将采取多种措施鼓励两国公民赴对方国家旅游，鼓励两国加强航空互联互通。中方欢迎斯方更多城市加入丝绸之路旅游城市联盟。双方愿继续为两国旅游推介活动提供支持。

十五、双方愿加强青年、智库、体育、媒体等领域交流合作，用好两国佛教交流纽带，深化民间和友好城市交往。

十六、中方将继续为斯里兰卡卫生部门发展提供支持。云南省医疗队愿继续赴斯里兰卡开展“光明行”活动。

十七、中方赞赏斯方积极响应习近平主席提出的“亚洲文化遗产保护行动”倡议并加入亚洲文化遗产保护联盟，愿在联盟框架下进一步推动双方在文化遗产领域务实合作。

十八、双方认为司法和执法安全领域交流合作是双边合作的重要组成部分，愿共同打击电信诈骗、网络赌博等跨国犯罪。中方愿在力所能及的范围内为斯方提供司法和执法安全能力建设、警用物资援助等支持。

十九、斯方重申坚定支持并积极参与习近平主席提出的构建人类命运共同体和全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议等重大理念主张。2025年是第二次世界大战结束、联合国成立80周年。双方重申将坚定捍卫以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序、以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则。双方愿坚持和平共处五项原则，共同倡导平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化，推动世界各国共同迈向和平、安全、繁荣、进步的光明前景。

二十、访问期间，双方签署了关于农业、旅游、民生援助、媒体等领域合作文件。

二十一、阿努拉·库马拉·迪萨纳亚克总统感谢中华人民共和国政府和人民对他本人及斯里兰卡代表团的热情友好接待，并邀请中国领导人访问斯里兰卡。中国领导人对此表示感谢，双方将通过外交渠道保持沟通。

(责编：白宇、卫嘉)