新华社莫斯科1月16日电 热点问答｜俄罗斯同伊朗将签署的全面战略伙伴关系条约有何看点

新华社记者黄河

俄罗斯官方日前表示，伊朗总统佩泽希齐扬17日将访问俄罗斯。其间，俄总统普京将与佩泽希齐扬举行会谈，并签署两国全面战略伙伴关系条约（以下称“条约”）。

在当前俄乌冲突延宕、中东局势不稳定背景下，俄伊即将签署这一条约受到国际社会广泛关注。条约经过哪些准备？包含哪些内容？条约的签署有何意义?

经过哪些准备

据伊朗《德黑兰时报》11日报道，伊朗驻俄大使卡齐姆·贾拉利在接受采访时表示，条约由伊方起草，并与俄方进行协商修改，准备工作历时3年。

俄新社报道说，2024年9月，普京批准了条约草案。同年10月，在金砖喀山峰会期间，佩泽希齐扬与普京会晤时表示，希望双方尽快敲定条约签署日期。据报道，条约签署工作曾因伊朗前总统莱希离世以及佩泽希齐扬组建新政府而一度推迟。

有媒体报道说，俄伊将于17日签署条约，与美国候任总统特朗普就职典礼的日期非常接近。俄总统新闻秘书佩斯科夫15日说，俄伊签署条约与美国总统就职典礼无关，相关猜测只是“阴谋论者的自娱自乐”。

包含哪些内容

据俄伊官员近期介绍，条约涵盖了俄伊双边合作的各个领域。

伊朗外长阿拉格齐15日在俄新社网站发表的署名文章中说，条约涉及内容包括：促进贸易和投资、深化能源合作，在纳米技术、航空航天、人工智能等领域进行知识共享与合作，推动文化、旅游合作，加强人文交往等。

阿拉格齐表示，加强两国在安全和防务领域合作是条约重要内容之一，但并不意味着双方将组建军事联盟。他说，伊俄在打击恐怖主义和极端主义方面拥有宝贵经验，旨在促进地区和全球稳定的伊俄双边伙伴关系符合两国和世界的利益。

条约有何意义

俄外长拉夫罗夫15日在新闻发布会上表示，俄伊即将签署的条约不针对任何人，旨在促进两国经济、社会发展和国防建设。俄新社15日报道认为，条约将在维护世界安全特别是中东地区安全与稳定方面发挥重要作用。

贾拉利15日在俄罗斯《消息报》发表的署名文章中说，考虑到当前外部环境以及伊俄双边关系水平和规模发生的变化，该条约一定程度上是对两国2001年签署的双边关系文件的补充、阐释和更新。

阿拉格齐在俄新社网站署名文章中说，该条约的签署具有重要里程碑意义，它是未来双方关系发展的路线图。他说，伊俄两国正在推动建立一种“以合作取代霸权、以尊重取代强迫”的新秩序，签署该条约是“朝着构建更加公平、平衡世界迈出的重要一步”。

(责编：崔译戈、崔越)