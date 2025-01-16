新华社多哈1月15日电 新闻背景｜新一轮巴以冲突爆发后的和谈时间线

新华社记者汪强

卡塔尔首相兼外交大臣穆罕默德15日晚在卡塔尔首都多哈宣布，以色列与巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）已就加沙地带停火达成协议。以下是2023年10月新一轮巴以冲突爆发以来的和谈时间线：

——2023年10月7日，哈马斯突袭以色列，造成约1200人死亡，约250人被哈马斯等巴方武装人员带回加沙地带扣押。以总理内塔尼亚胡随即宣布以色列进入“战争状态”。新一轮巴以冲突爆发，地区国家和国际社会的斡旋工作也很快展开。

——2023年11月24日，在卡塔尔等方面斡旋下，以色列和哈马斯临时停火协议生效，为期4天。

——2023年11月27日，双方同意将停火期限延长两天。

——2023年11月30日，卡塔尔外交部发言人安萨里证实，双方同意将临时停火协议再延长一天，至12月1日。停火期间，100余名被扣押人员从加沙地带获释，240名巴勒斯坦人从以色列获释。

——2023年12月2日，加沙地带战火重燃。

——2023年12月11日，以色列向卡塔尔和埃及等斡旋方表示，愿就人道停火换取被扣押人员获释进行新一轮谈判。卡塔尔、埃及和美国等国进行了斡旋，但未能取得突破，谈判陷入停滞。哈马斯称在以军停止“侵略”前不讨论其他事项。

——2024年3月31日，加沙停火谈判再次在埃及首都开罗举行，以色列派代表参加。哈马斯未派代表，而是等待斡旋方与以方谈判结果。

——2024年4月4日，哈马斯高级官员乌萨马·哈姆丹发表声明说，加沙地带停火谈判目前“无进展”。

——2024年5月14日，卡塔尔称，由于以军对加沙地带城市拉法展开行动，谈判陷入僵局。

——2024年6月1日，埃及、卡塔尔和美国发表联合声明，共同敦促哈马斯和以色列根据美方新提议达成停火。美国总统拜登此前在白宫公布一项旨在实现加沙地带永久停火并确保被扣押人员获释的新提议。哈马斯发表声明说，“积极看待”此提议。但不久，谈判再陷僵局，哈马斯和以色列互指对方破坏谈判。

——2024年8月15日，新一轮加沙停火谈判在多哈举行，与会者包括以色列、卡塔尔、美国和埃及官员。哈马斯未派代表，但经由斡旋方“传话”间接参与谈判。

——2024年8月16日，卡塔尔、美国和埃及三国发表联合声明，称在多哈举行的新一轮谈判具有“建设性”。但哈马斯认为，谈判结果与其7月收到的以拜登新提议为基础的方案不一致，这“只会给以色列更多时间对巴勒斯坦人民犯下罪行”。

——2024年11月9日，卡塔尔外交部说，已暂停斡旋加沙地带停火及释放被扣押人员的谈判，并将在各方表达出“意愿和严肃态度”后再重启谈判。

——2024年12月7日，卡塔尔宣布开展谈判的“势头回归”。随后各方斡旋工作重启。

——2024年12月21日，哈马斯发表声明说，巴勒斯坦三个派别认为，如果以色列不再设置新条件，达成停火协议的可能性“比以往任何时候都高”。

——2025年1月13日，以色列外长萨尔表示，以色列与哈马斯正在进行的谈判取得了进展。同时来自巴方的消息证实，哈马斯当天对停火协议草案作出“积极回应”，希望尽快达成停火。

——2025年1月15日，卡塔尔宣布，卡塔尔、埃及和美国的联合斡旋取得成功，各方就停火和交换被扣押人员达成协议。协议第一阶段将于1月19日开始实施，哈马斯将释放33名被扣押人员，以交换以色列释放巴勒斯坦被扣押人员。协议第二阶段和第三阶段的详细内容将在第一阶段完成后公布。

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