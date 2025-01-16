新华社墨西哥城1月16日电（记者王林园 赵凯 李欣）1月20日是格林纳达与中国复交20周年纪念日。新华社记者日前走访了这个加勒比岛国。提到中国，当地人热情友好。在他们眼中，中国“高效”“现代”“先进”，他们在与中国的交往中感受到“礼遇和尊重”。

中格两国围绕共建“一带一路”倡议开展多领域合作成效显著，农业、基础设施建设、教育等领域合作态势尤为良好，改善了当地民生，促进了经济发展，加深了格林纳达民众的“中国情结”。

这是1月7日拍摄的格林纳达首都圣乔治风光（无人机照片）。新华社记者赵凯摄

肉豆蔻形象登上国旗

格林纳达由同名主岛及其以北多个小岛组成，面积344平方公里，人口约11万人。格林纳达原为印第安人居住地，1498年被哥伦布发现，在此后400多年间被英法两国反复争夺控制，1974年宣布独立，为英联邦成员。国际货币基金组织数据显示，格林纳达2023年经济增长3.6%，国内生产总值12.76亿美元。

以珍贵香料和药用植物肉豆蔻为主的香料产业是格林纳达支柱产业。作为全球肉豆蔻主要出产国，格林纳达获称“香料之国”且肉豆蔻形象也被印在该国国旗上。除了肉豆蔻，格林纳达还出产可可、多香果、丁香、肉桂、姜和月桂叶等。与肉豆蔻和可可相关的产业直接或间接创造了近两万个就业机会。

这是1月7日拍摄的格林纳达首都圣乔治风光（无人机照片）。新华社记者赵凯摄

旅游业是格林纳达另一支柱产业。行走在1月的首都圣乔治，火山口湖、瀑布和矿泉随处可见，数以百计的小河流经全岛，注入大海。格林纳达因其得天独厚的自然景观、优越的地理位置和良好的治安吸引了大批各国游客。

然而，数百年的殖民统治以及单一的经济结构令格林纳达发展之路艰难。有时，一场飓风就能重创该国国民经济。2024年7月飓风“贝丽尔”过境之后，格林纳达总理迪康·米切尔说，初步估计，“贝丽尔”造成的经济损失相当于格林纳达国内生产总值的三分之一，一场飓风就让“经济完全停摆了”。

格林纳达工业水平落后，主要为小型加工制造业。此外，由于偏重发展经济作物，格林纳达所需粮食甚至部分蔬菜都要依靠进口。当地华人告诉记者，格林纳达物价水平相当于中国物价的五至六倍，尤其是蔬菜价格高得离谱。

在海岛吃到中国黄瓜

中格两国2005年复交以来，中国援格农业技术合作项目向当地输送蔬菜水果品种、培养专业技术人才，极大丰富了格林纳达人的“菜篮子”。记者了解到，项目落地前，当地市场蔬菜匮乏、价格高企：一个西红柿售价人民币20多元，一棵大白菜要卖到约人民币100元，一公斤茄子售价超过人民币20元……

中方项目组从50多个蔬果品种中选出适宜格林纳达种植的19个品种推广，包括黄瓜、茄子、豆角、火龙果、甜高粱和羊角蜜等。以黄瓜为例，中国黄瓜品种口感更好，且适合种植。这种黄瓜亩产约两吨，较当地黄瓜产量至少提高30%，深受当地市场、商家和民众欢迎。

鉴于当地的火山土保墒差且当地缺乏淡水收集，中方项目组还指导当地农民对土地进行精细管理。据项目组长尹超介绍，项目已进行到第八期，每期为当地培养约1000名专业人员。项目南区推广项目部经理劳尔·路易斯说，项目对保障格林纳达的粮食安全具有重要作用。

这是1月6日在格林纳达首都圣乔治拍摄的格林纳达国家板球场（无人机照片）。新华社记者赵凯摄

在格林纳达，与民众提起中格合作，中国政府援助格林纳达的国家体育场（板球场和田径场）项目是深入人心的标志性项目。这两座体育场2004年因“伊万”飓风受到严重损毁，两国复交后由中国政府援助重建，并定期提供维护。

自2024年3月起，中国五矿集团下属上海宝冶集团有限公司负责维修维护国家板球场。项目施工技术负责人张翔说，项目雇佣本地工人、充分利用当地建材，同时结合中国先进施工理念技术，对当地建筑行业未来发展具有良好促进作用。

“我们非常感谢中国政府和企业为我们重建维修场馆。”格林纳达国家体育场管理局总经理帕特里克·路易森说，国家体育场对格林纳达民众而言具有特殊意义，是“格林纳达和中国友谊的象征”，是格林纳达光彩夺目的“国家名片”。

发展道路上的好伙伴

记者在格林纳达采访期间，时常遇到民众主动用中文“你好”打招呼。他们对中国热情、友好，他们眼中的中国是“令人尊敬的伟大国家”“发展中国家的榜样”“科技创新蓬勃发展的现代化国家”“努力而富有效率的国家”……

1月6日，格林纳达总理迪康·米切尔在首都圣乔治接受新华社记者专访。新华社记者赵凯摄

格林纳达总理米切尔在圣乔治接受记者专访时细数中国对格开展的项目，大至基础设施建设，小至人文教育交流，对格经济社会发展发挥重要作用。

米切尔说，中国始终尊重他国主权和他国自己选择的发展道路，始终强调合作的重要性，从不以国家大小或者经济发展阶段为相处标准。“很多时候，作为小岛国，我们并不总能得到大国的尊重，因为它们认为我们微不足道。但在与中国交往中，我们受到的礼遇和尊重与任何大国一样，得到了平等的尊重和倾听。”

1月6日，格林纳达经济发展、规划、农业和土地、林业、海洋资源和合作社部长伦诺克斯·安德鲁斯在首都圣乔治接受新华社记者专访。新华社记者赵凯摄

“中国是发展中国家的榜样。”格林纳达经济发展、规划、农业和土地、林业、海洋资源和合作社部长伦诺克斯·安德鲁斯说，“我们钦佩中国重视教育、科技、基建的发展，尤其是摆脱贫困，让人民过上幸福美好的生活，非常了不起！”

记者使用的大疆手持云台，令格林纳达总理办公室新闻秘书妮拉·艾蒂安惊讶于中国科技的先进。她当场网购了一套同品牌的手持云台。她告诉记者：“中国科技创新和传媒业的发展非常值得我们学习……希望今后有机会到中国接受培训。”

当地民众对中国的第一印象可能来自当地电视台每周播放的中国功夫影视。格林纳达玛丽秀社区大学孔子学院中方院长姜帆说，鉴于当地人对中国武术的喜爱，孔院专门聘请了两名武术教师开设课程。孔院在格林纳达发展10年来，如今每年以各种形式向当地约600人教授中文。目前，孔院正与玛丽秀社区大学商议未来开设中文专业的可能性。

中文名为戴汝晴的学生参加过“汉语桥”世界大学生中文比赛。她说，中文将世界各地的人联系在了一起，“真是太神奇了”。她目前已申请到中国大学的奖学金项目，希望将来从事外交和国际关系相关工作，成为促进中格友好的使者。

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