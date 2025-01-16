新华社柏林1月15日电 题：连年萎缩 德国经济面临多重压力

新华社记者车云龙

德国联邦统计局15日发布数据显示，2024年德国国内生产总值（GDP）经价格调整后比上年实际下降0.2%，2003年以来首次连续两年负增长。分析人士指出，德国经济正面临周期性与结构性问题，加之美国新一届政府贸易政策和即将到来的德国大选带来的不确定性，预计2025年德国经济增长面临较大压力。

工业萎缩 消费难促复苏

德国工业产值长期占经济增加值约四分之一。然而，德国联邦统计局数据显示，2024年德国不含建筑业的工业产出继续萎缩3%，其中机械设备和汽车工业产出降幅尤为明显。相比之下，服务业总体保持增长，引发对德国“去工业化”的担忧。

荷兰国际集团宏观研究主管卡斯滕·布热斯基指出，当前德国工业产值仍比与新冠疫情前低约10%。

2024年，德国拉动经济增长“三驾马车”的出口、投资和消费均受挫。德国联邦统计局在声明中说，受电气设备、机械设备和汽车出口下降影响，德国出口比上年下滑0.8%，而进口小幅增长0.2%；固定资产投资下降2.8%，其中机械及其他设备投资降幅达5.5%；被视为经济复苏重要驱动力的私人消费增幅仅0.3%。

德国市场研究机构捷孚凯发布报告指出，自2024年中期以来，德国消费者信心陷入停滞，消费环境持续低迷。报告说，由于食品和能源价格高涨，企业裁员潮加剧消费者不确定感，储蓄倾向居高不下。

在劳动力市场方面，2024年德国就业人数创下新高，达到4610万。然而，德国联邦劳工局警告说，经济疲软已开始对劳动力市场产生负面影响，2024年失业人数增至278.7万人，年均失业率上升0.3个百分点至6%。

结构性改革迫在眉睫

舆论分析认为，疫情和俄乌冲突暴露出德国出口导向型经济模式的结构性问题，依赖廉价能源和易获取的出口市场优势已难以为继。作为全球第三大经济体，德国亟需通过结构性改革寻找新增长动力，以摆脱停滞困境。

对外经济贸易大学中德经贸研究中心主任史世伟告诉新华社记者，投资不足是拖累德国经济重要原因，公共投资长期短缺导致基础设施老化、数字化发展滞后，严重削弱私人投资意愿；同时，在人口老龄化和能源转型等挑战下，企业还面临成本高企、技术工人短缺等问题，经济政策摇摆不定进一步加剧企业经营规划不确定性。此外，地缘政治紧张、贸易保护主义抬头和国际竞争加剧也对德国出口造成冲击。

德国慕尼黑经济研究所发布的商业景气指数显示，由于在德企业对经济前景持悲观态度，2024年12月该指数降至4年半以来最低水平。低迷营商环境伴随企业破产数量激增。德国信用报告机构“信贷改革”公司数据显示，2024年德国企业破产数量比上年增加近25%至2.24万家，为2015年以来新高，预计2025年企业破产数量将进一步增加。

史世伟认为，德国政府需推进结构性改革以扭转经济颓势，改善企业经营和投资环境，为创业创新“松绑”，允许困难时期更多举债，并确保扩大的政府债务用于公共投资。

德国“债务刹车”机制要求，联邦政府每年结构性新增债务不得超过GDP的0.35%，一定程度限制了政府公共投资能力。布热斯基指出，德国公共和私人投资缺口高达6000亿欧元，相当于GDP的15%。未来十年，如果每年没有占GDP1.5%以上的额外财政刺激，德国经济可能长期停滞不前。

美政策成德经济复苏最大变量

国际货币基金组织去年10月发布《世界经济展望报告》，将德国2025年经济增长预期从1.3%下调至0.8%。德国主要经济研究机构普遍认为，2025年德国经济将在零增长至增长0.4%之间。

德国央行最新报告指出，德国经济下行和通胀上行风险占主导地位，可能陷入“滞胀”局面。地缘政治冲突持续干扰供应链，进口成本上涨加剧通胀压力，而美国新一届政府可能实施的贸易限制政策和德国大选后经济政策不确定性也为经济前景蒙上阴影。

美国候任总统特朗普此前宣称，将对包括德国在内国家的商品征收高额关税。分析认为，美国作为德国商品在欧盟以外最大出口市场，其限制性贸易政策对德打击将尤为严重，或令德出口尤其是汽车行业雪上加霜。德国慕尼黑经济研究所所长克莱门斯·菲斯特指出，特朗普提高进口关税，大幅限制国际贸易，预计将使德对美出口下降约15%。

德国央行模型预测显示，关税等美国因素将是干扰德国经济复苏最大变量。数据显示，2024年前11个月，德国对美贸易顺差已达创纪录的650亿欧元，超过2023年全年总额。德国《商报》分析认为，这一巨额顺差可能促使美国对德采取更严厉惩罚性关税措施。德国贝塔斯曼基金会跨大西洋专家凯瑟琳·阿什布鲁克表示，预计特朗普上任后，将迅速采取关税措施破坏全球供应链，并通过减税促使“在美经营的德国企业转变为美国企业”，将给德国经济造成巨大压力。

此外，德国即将在2月提前举行的大选也为经济政策走向增添不确定性。有望执政的党派在税收和债务改革等领域分歧明显，可能加剧投资者对德国经济前景担忧。

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