新华社华沙1月15日电（记者崔力 张章）波兰总理图斯克15日表示，波兰将在担任欧盟轮值主席国期间，致力于打破乌克兰加入欧盟的僵局。

图斯克当天在华沙与到访的乌克兰总统泽连斯基举行会谈。图斯克在会谈后共同举行的新闻发布会上表示，波兰将在担任欧盟轮值主席国期间与乌克兰及欧洲伙伴合作，加速推动乌克兰入盟进程。他还承诺，波兰已准备好主办第三次乌克兰重建峰会，并表示波兰企业将积极参与乌克兰重建工作。

泽连斯基在发布会上说，乌克兰加入欧盟和北约不仅是外交和经济问题，更是至关重要的安全问题。他说，他与图斯克在会谈中还讨论了乌波两国在能源和军工领域进行联合投资等问题。

波兰1月1日接替匈牙利，担任欧盟轮值主席国，为期6个月。

乌克兰2022年2月递交加入欧盟的申请，并于当年6月成为欧盟候选国。2023年12月，欧洲理事会决定启动乌克兰的入盟谈判。2024年6月，欧盟与乌克兰举行首次部长级政府间会议，标志着乌克兰入盟谈判正式启动。

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