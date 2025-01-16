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中泰音乐家联袂奏响2025泰国“欢乐春节”序曲

2025年01月16日14:43 | 来源：人民网-国际频道
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人民网曼谷1月16日电 （记者张矜若、杨一）1月14日，庆祝中泰建交50周年——“中泰友谊”新春音乐会在玛希隆大学音乐学院举行。中国驻泰国大使韩志强，国际奥委会委员、泰国爱乐乐团董事会主席坤仁帕塔玛出席并致辞，玛希隆大学副校长颂颇、音乐学院院长那荣，以及来自多个国家和地区的音乐高等院校负责人和师生等欢聚一堂。

中国驻泰国大使韩志强与国际奥委会委员、泰国爱乐乐团董事会主席坤仁帕塔玛共同出席音乐会。主办方供图

中国驻泰国大使韩志强与国际奥委会委员、泰国爱乐乐团董事会主席坤仁帕塔玛共同出席音乐会。主办方供图

韩志强表示，中国农历春节即将来临，这是申遗成功后的首个春节。共同庆祝春节是中泰两国人民的宝贵传统，也是“中泰一家亲”的生动写照。此次音乐会值此中泰建交50周年伊始举办，为2025“欢乐春节”拉开帷幕，也将为中泰关系更加美好的未来奏响序曲。

帕塔玛表示，过去50年里，泰中关系在政治、经济、文化等各领域取得长足发展。音乐是心灵沟通的桥梁、文化交流的纽带，泰中两国知名音乐院校师生携手打造本次音乐会，彰显“中泰一家亲”的特殊情谊，也将进一步拉近两国人民的心灵，推动泰中友好薪火相传。

来自云南艺术学院的音乐家在演奏《金蛇狂舞》。人民网记者 杨一摄

来自云南艺术学院的音乐家在演奏《金蛇狂舞》。人民网记者 杨一摄

来自泰国东方大学的音乐家在演奏《敦煌印象》。人民网记者 张矜若摄

来自泰国东方大学的音乐家在演奏《敦煌印象》。人民网记者 张矜若摄

音乐会由云南艺术学院、泰国东方大学、玛希隆大学音乐学院师生联袂演出，为中泰建交50周年献礼，迎接即将到来的乙巳蛇年新春佳节。

音乐会嘉宾与表演者集体合影。活动主办方供图

音乐会嘉宾与表演者集体合影。活动主办方供图

(责编：王禹蘅、杨牧)

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