人民网迪拜1月16日电 （记者管克江、任皓宇）伊拉克萨拉赫丁大学中文系日前举行了一场春节文化交流活动。

活动前，萨拉赫丁大学语言学院百余名师生兴致勃勃观看了关于中国文化以及春节成功申遗的视频，随后大家沉浸式体验了包饺子、写春联、打太极、剪剪纸、画脸谱等活动。中文系师生们还共同表演了中文歌曲、太极扇舞、朗诵诗词等节目。

学包饺子。人民网 伊纳斯·易卜拉欣摄

写福字。人民网 伊纳斯·易卜拉欣摄

萨拉赫丁大学中文系学生们展示才艺。人民网 伊纳斯·易卜拉欣摄

萨拉赫丁大学语言学院院长萨曼博士参加了此次活动，并致辞勉励大家认真学习中国文化，成为伊中文化交流的桥梁，为推动伊中友好交流作出贡献。

萨拉赫丁大学中文系二年级学生兰娜是本次活动的主持人。她说，春节是中国最重要的传统节日之一，家人团聚一起享用年夜饭、贴春联等，体现了家庭团圆和中国文化的独特魅力。希望以后能去中国亲身体验一下春节。

活动由中文系学生主持。人民网 伊纳斯·易卜拉欣摄

画脸谱。人民网 伊纳斯·易卜拉欣摄

萨拉赫丁大学中文系三年级的学生罗梦雅说，参加本次活动让她更深入地感受了春节的魅力，更加喜爱中国文化，也更坚定了学好中文的决心。

据了解，位于伊拉克北部的萨拉赫丁大学是该地区历史最长、规模最大的综合性大学。萨拉赫丁大学中文系于2019年10月开课，这也是伊拉克高校首次开设中文专业。

两名参加活动的学生。人民网 伊纳斯·易卜拉欣摄

中国公派教师郭艳红介绍，目前中文系有三个年级，共81名学生。五年多来，萨拉赫丁大学中文系积极参与各类文化交流活动，包括“汉语桥”“国际中文日”“庆祝春节活动”“库区国际文化交流节”以及各大高校的文化交流节等，为促进中外语言文化的交流和理解作出贡献。

郭艳红说，萨拉赫丁大学中文系首届毕业生已于2022年毕业，中文系毕业生实现全部就业，许多人在中资企业或其他与中文相关的公司工作。

部分参加活动的师生合影。人民网 伊纳斯·易卜拉欣摄

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