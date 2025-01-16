新华社拉巴特1月15日电（记者霍晶）摩洛哥2M电视台网站日前以《摩洛哥旅游业为“中国时刻”做准备》为题刊文说，中国游客对摩洛哥旅游业意味着巨大的机遇。随着摩中两国航线的增加，未来会有更多中国游客造访摩洛哥，摩洛哥旅游业将迎来“中国时刻”。

文章说，近年来中国已成为世界旅游业的“顶级玩家”之一。旅游业是摩洛哥国民经济倚重的重要产业，摩洛哥希望充分利用中国游客带来的巨大商机。文章援引摩洛哥旅游部门的数据说，2024年来摩旅游的中国游客数量增长明显。2023年，约6万人次中国游客造访摩洛哥。2024年，这一数字突破10万人次，增长约78%。

文章指出，虽然中国公民可以免签入境摩洛哥，但长期以来，摩中之间没有直航，而这种情况正在改变。今年1月20日，摩洛哥皇家航空公司将恢复从卡萨布兰卡直飞北京的航班。此外，从今年1月19日起，中国东方航空公司旗下的上海航空将开通上海浦东至卡萨布兰卡航线，经停法国马赛。文章认为，新航线的开通将大大提高中国游客前往摩洛哥的便利性。

文章表示，摩洛哥官方正在努力开拓中国市场。摩洛哥国家旅游局通过派遣赴华代表团和开展宣介活动等方式，希望与中国旅行社直接互动并建立伙伴关系，增加摩洛哥对中国游客的吸引力。

(责编：崔译戈、崔越)