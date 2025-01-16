打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

全球瞭望丨摩洛哥媒体：摩洛哥旅游业将迎“中国时刻”

2025年01月16日13:21 | 来源：新华网
小字号

　　新华社拉巴特1月15日电（记者霍晶）摩洛哥2M电视台网站日前以《摩洛哥旅游业为“中国时刻”做准备》为题刊文说，中国游客对摩洛哥旅游业意味着巨大的机遇。随着摩中两国航线的增加，未来会有更多中国游客造访摩洛哥，摩洛哥旅游业将迎来“中国时刻”。

　　文章说，近年来中国已成为世界旅游业的“顶级玩家”之一。旅游业是摩洛哥国民经济倚重的重要产业，摩洛哥希望充分利用中国游客带来的巨大商机。文章援引摩洛哥旅游部门的数据说，2024年来摩旅游的中国游客数量增长明显。2023年，约6万人次中国游客造访摩洛哥。2024年，这一数字突破10万人次，增长约78%。

　　文章指出，虽然中国公民可以免签入境摩洛哥，但长期以来，摩中之间没有直航，而这种情况正在改变。今年1月20日，摩洛哥皇家航空公司将恢复从卡萨布兰卡直飞北京的航班。此外，从今年1月19日起，中国东方航空公司旗下的上海航空将开通上海浦东至卡萨布兰卡航线，经停法国马赛。文章认为，新航线的开通将大大提高中国游客前往摩洛哥的便利性。

　　文章表示，摩洛哥官方正在努力开拓中国市场。摩洛哥国家旅游局通过派遣赴华代表团和开展宣介活动等方式，希望与中国旅行社直接互动并建立伙伴关系，增加摩洛哥对中国游客的吸引力。

(责编：崔译戈、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部