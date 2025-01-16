新华社加沙1月16日电 热点问答｜加沙地带停火协议的达成意味着什么

新华社记者段敏夫 马晓成 王卓伦

卡塔尔首相兼外交大臣穆罕默德15日晚在卡塔尔首都多哈宣布，以色列与巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）已就加沙地带停火达成协议，冲突各方就停火和交换被扣押人员达成协议。国际社会对这份停火协议期待已久，其主要内容有哪些？双方核心关切是什么？达成停火协议意味着什么？

协议有何内容

埃及、卡塔尔和美国15日晚发表联合声明说，哈马斯与以色列当天达成的停火协议共分三阶段。第一阶段为期42天，包括实现停火、以军撤出加沙地带所有人口稠密地区，交换双方在押人员、交换双方遇难者遗骸，推动加沙地带流离失所者重返家园，协助伤病者离开加沙地带接受治疗，同时大幅增加对加沙地带的人道主义援助。但联合声明并未提及第二、第三阶段的具体内容。

穆罕默德指出，停火协议第一阶段将于1月19日开始实施，哈马斯将释放33名被扣押人员，以色列释放巴勒斯坦人员。斡旋方将与哈马斯和以色列合作，推动停火协议的落实。

另据报道，在协议第二阶段，哈马斯将释放剩余被扣押人员，从而换取更多巴勒斯坦在押者获释，以军将全面撤出加沙地带。哈马斯强调，在以军全面撤出加沙地带前，他们不会释放被扣押人员。在第三阶段，他们还会移交剩余已死亡被扣押人员的遗骸。作为交换，加沙地带将在国际监督下实施为期三至五年的重建计划。

双方核心关切

新一轮巴以冲突爆发以来，以色列方面没能通过军事行动解救被扣押人员，内塔尼亚胡政府因此遭到国内舆论指摘；而在加沙地带，人道主义灾难日益严重，伤亡人数持续上升，哈马斯迫切需要停火喘息。

分析人士指出，以色列通过协议解救被扣押人员，实现其核心关切，而巴方可获得人道援助实现“休养生息”，这是此次协议的要点。

此外，以色列总理办公室15日晚发表声明说，在以总理内塔尼亚胡的强烈要求下，哈马斯放弃了最后一刻提出的改变以军在加沙地带与埃及之间的“费城走廊”部署的要求。

协议意义何在

哈马斯高级官员哈利勒·哈亚15日晚在电视讲话中表示，达成加沙地带停火协议，是“巴勒斯坦人民斗争中的历史性时刻”。哈亚还说，加沙地带将进入重建和消除战争影响的新阶段，“相信巴勒斯坦人民有能力重建加沙地带”。

斡旋方表示，将推动协议三个阶段得到全面执行。随着停火协议生效和人道主义救援进入，加沙地带人道危机有望得到缓解。

协议落实前景

分析人士认为，本轮巴以冲突造成的伤亡规模超出历次中东战争，以色列国内反战情绪和国际舆论压力不断高涨，而以方始终无法实现“彻底清除哈马斯力量”的目标。同时，以方接连清除哈马斯和黎巴嫩真主党领导人，严重削弱了加沙地带武装力量的内部结构和外部支持，可以说以方的战略目标在一定程度上得以实现。因此，在民愿诉求和国际劝和促谈努力共同推动下，冲突双方作出了让步。

尽管国际斡旋方持续努力，当前中东乱局已发展为地区多国间的冲突，加之巴以双方在耶路撒冷地位、约旦河西岸犹太人定居点扩张等核心问题上仍存在根本矛盾，停火协议能否全面落实，进而推动巴以实现长久和平仍面临诸多挑战。

就在15日晚停火协议达成后不久，以军扩大对加沙地带的军事行动，包括对加沙城进行了密集轰炸。以军行动一直持续到16日早些时候，摧毁了加沙地带南部拉法、中部努赛赖特及北部地区的大片建筑。救援组织说，这些袭击共造成32人死亡。

以色列与胡塞武装冲突会升级吗

2023年10月新一轮巴以冲突爆发后，也门胡塞武装使用无人机和导弹袭击红海和阿拉伯海水域目标，要求以色列停止在加沙地带的军事行动。美国、英国和以色列也多次对胡塞武装目标发动空袭，最近一段时间尤为频繁。

长期以来，西方舆论把哈马斯、黎巴嫩真主党、胡塞武装、一些伊拉克民兵武装视为伊朗主导的针对以色列的“抵抗之弧”成员。去年12月，以色列国防部长卡茨多次表态称，以色列已击败哈马斯、黎巴嫩真主党，也将对胡塞武装施以严厉打击，“没有人能逃脱以色列的长臂”。

在15日加沙地带停火协议达成前，也门胡塞武装表示，对美国“杜鲁门”号航母发动自其进入红海水域以来的第六次攻击。在停火协议达成后，胡塞武装发表声明说，这场加沙冲突接近尾声，在中东地区，解决巴勒斯坦问题始终是首要事业。以色列对巴勒斯坦的持续占领威胁地区安全与稳定，除非其“消亡，否则地区没有真正的和平”。

随着加沙地带停火协议的达成，以色列和胡塞武装之间的冲突是否会升级为新的地区焦点。据美国媒体报道，拜登政府一名官员表示，胡塞武装问题尚未解决，但相关努力正在进行中。

(责编：崔译戈、崔越)