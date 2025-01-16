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美联储报告：特朗普关税政策引发担忧情绪

2025年01月16日13:20 | 来源：新华网
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　　新华社华盛顿1月15日电（记者许缘）美国联邦储备委员会15日发布的全国经济形势调查报告显示，候任总统特朗普可能实施的加征进口关税政策引发担忧情绪。

　　这份报告根据美联储下属12家地区储备银行的最新调查结果编制而成，也称“褐皮书”。报告显示，2024年11月下旬至12月，各辖区经济活动略有增长，消费者支出温和上升。按行业来看，汽车销售温和增长，但建筑活动总体下降，制造业增长略有下降。很多辖区表示，制造商正在囤积库存以应对进口关税上调的预期。

　　“褐皮书”显示，各辖区部分服务行业就业机会有增长，但制造业就业人数持平。同时，多数辖区销售价格温和增长，投入成本也有所上升。

　　一些辖区的受访者担心，特朗普就任总统后，移民和关税政策的变化可能对美国经济产生负面影响。受访者预计，关税上调可能推动2025年各类价格继续上涨。

　　美联储每年发布8次“褐皮书”，通过地区储备银行对全美经济形势进行摸底。该报告是美联储货币政策会议的重要参考资料。下一次美联储货币政策会议将于1月28日至29日举行。

(责编：崔译戈、崔越)

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