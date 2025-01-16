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国际社会敦促冲突方全面执行加沙停火协议

2025年01月16日11:31 | 来源：新华网
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　　新华社开罗/布鲁塞尔1月15日电　综合新华社驻外记者报道：以色列和巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）15日就加沙地带停火达成协议，埃及、阿拉伯国家联盟（阿盟）以及欧盟对此表示欢迎并敦促冲突双方全面执行停火协议。

　　埃及总统塞西15日对停火协议的达成表示欢迎，同时强调“迫切需要迅速向加沙人民提供关键的人道主义援助”，重申埃及将始终致力于“坚定支持公正和平”和“捍卫巴勒斯坦人民的合法权利”。

　　阿盟15日发表声明说，阿盟秘书长盖特对停火协议表示欢迎，呼吁冲突双方严格遵守协议条款，并希望该协议将使以色列完全撤出加沙。声明还说，该协议“必须使以色列彻底终止对加沙的战争……约旦河西岸和加沙地带都是未来巴勒斯坦国的领土，所有将它们分开的企图都将遭到巴勒斯坦、阿拉伯民族和世界的反对”。

　　欧盟高级官员15日晚对加沙停火表示欢迎，并敦促双方全面执行停火协议。

　　欧盟委员会主席冯德莱恩在社交媒体上表示，停火协议的达成“给整个地区带来了希望，那里的人们已经忍受了太长时间的巨大痛苦”。

　　欧盟外交与安全政策高级代表卡娅·卡拉斯在社交媒体上表示，这是结束暴力的“重大、积极突破”。

　　卡塔尔首相兼外交大臣穆罕默德15日晚在卡塔尔首都多哈宣布，以色列与哈马斯已就加沙地带停火达成协议。协议第一阶段将于1月19日开始实施，哈马斯将释放33名被扣押人员，作为交换，以色列释放巴勒斯坦被扣押人员。协议第二阶段和第三阶段的详细内容将在第一阶段完成后公布。

(责编：赵光霞、牛镛)

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