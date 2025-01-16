打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

古巴外长：美国“最正确的做法”是解除对古封锁

2025年01月16日11:25 | 来源：新华网
小字号

　　新华社哈瓦那1月15日电（记者李子健）古巴外交部长罗德里格斯15日在首都哈瓦那说，古巴是恐怖主义的受害者，绝不应该被美国列入“支持恐怖主义国家”名单，并强调美政府“最正确的做法”是解除对古巴封锁。

　　罗德里格斯当天在新闻发布会上说，拜登政府将古巴从“支持恐怖主义国家”名单中移除是“有限”但“方向正确”的决定。他同时强调，古巴继续谴责美方对古巴的封锁，美政府“最正确的做法是解除封锁”。古巴将继续捍卫作为主权国家的权利，并对古美两国相互尊重的对话持开放态度。

　　美国白宫新闻秘书让-皮埃尔15日发表声明说，总统拜登已通报美国国会，决定将古巴从美国认定的“支持恐怖主义国家”名单中移除。

　　据古巴政府统计，美国对古巴长达数十年的经济、金融封锁和贸易禁运导致该国累计损失超过1600亿美元。仅在2023年3月1日至2024年2月29日，美国封锁对古巴造成的经济损失就达50.6亿美元。

　　1959年古巴革命后，美国政府对古巴采取敌视政策。1962年，美国对古巴实施经济、金融封锁和贸易禁运。2017年特朗普政府上台后，美国不断升级对古制裁措施。2021年1月，特朗普政府以“古巴为恐怖分子提供庇护、干涉委内瑞拉和地区事务”等为由将古巴列入“支持恐怖主义国家”名单。

(责编：崔译戈、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部