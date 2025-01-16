新华社哈瓦那1月15日电（记者李子健）古巴外交部长罗德里格斯15日在首都哈瓦那说，古巴是恐怖主义的受害者，绝不应该被美国列入“支持恐怖主义国家”名单，并强调美政府“最正确的做法”是解除对古巴封锁。

罗德里格斯当天在新闻发布会上说，拜登政府将古巴从“支持恐怖主义国家”名单中移除是“有限”但“方向正确”的决定。他同时强调，古巴继续谴责美方对古巴的封锁，美政府“最正确的做法是解除封锁”。古巴将继续捍卫作为主权国家的权利，并对古美两国相互尊重的对话持开放态度。

美国白宫新闻秘书让-皮埃尔15日发表声明说，总统拜登已通报美国国会，决定将古巴从美国认定的“支持恐怖主义国家”名单中移除。

据古巴政府统计，美国对古巴长达数十年的经济、金融封锁和贸易禁运导致该国累计损失超过1600亿美元。仅在2023年3月1日至2024年2月29日，美国封锁对古巴造成的经济损失就达50.6亿美元。

1959年古巴革命后，美国政府对古巴采取敌视政策。1962年，美国对古巴实施经济、金融封锁和贸易禁运。2017年特朗普政府上台后，美国不断升级对古制裁措施。2021年1月，特朗普政府以“古巴为恐怖分子提供庇护、干涉委内瑞拉和地区事务”等为由将古巴列入“支持恐怖主义国家”名单。

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