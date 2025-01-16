新华社联合国1月15日电（记者施春）联合国秘书长古特雷斯15日在联合国大会全体会议上表示，地区冲突、不平等、气候危机和技术失控是当前全球面临的主要挑战，也将是2025年联合国的工作重点。

古特雷斯说，从加沙、乌克兰、苏丹到海地、也门，热点冲突持续增多，地缘政治分歧和不信任正在加剧全球乱局，他敦促各方为推动和平不懈努力。

古特雷斯说，到2030年还有五年时间，目前仅有不到五分之一的可持续发展目标得以实现，每年4万亿美元的发展中国家可持续发展目标资金缺口更是雪上加霜。他呼吁各国加快行动，推动实现可持续发展目标，重点关注减贫、粮食安全、教育、社会保障、全民健康、能源、数字化和减少气候变化影响等领域。

古特雷斯敦促各国加紧减排进程，落实气候行动计划，通过国际金融架构改革等举措，全面落实气候融资安排。

在人工智能技术方面，他强调要避免该技术发展失控失衡，确保人人都有平等获得最新知识的权利，支持发展中国家利用人工智能实现可持续发展。他敦促建立人工智能国际独立科学小组，并启动今年的人工智能治理全球对话。

古特雷斯说，回顾过去一年，世界被动荡不安所笼罩。“展望新的一年，我们绝不能忽视进步和潜力以及希望的征兆。”在联合国即将迎来成立80周年之际，他呼吁各国携手应对危机，推动建立一个“更加和平、公正和繁荣的世界”。

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