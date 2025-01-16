新华社杭州1月16日电（记者黎云、李秉宣）中国海军“和平方舟”号医院船圆满完成“和谐使命-2024”任务，于16日上午顺利返回浙江舟山某军港。

自2024年6月16日起航以来，“和平方舟”先后访问塞舌尔、坦桑尼亚、马达加斯加、莫桑比克、南非、安哥拉、刚果（布）、加蓬、喀麦隆、贝宁、毛里塔尼亚、吉布提、斯里兰卡等亚非13个国家并提供人道主义医疗服务，技术停靠阿尔及利亚、新加坡，历时215天，总航程3万余海里，刷新“和谐使命”系列任务历时最长、到访国家最多的纪录。

任务期间，“和平方舟”为各国民众、中方机构人员、华人华侨开展常见病、多发病诊治82980人次，实施各类手术1392例。任务官兵还与相关国家开展拜会交流、专业研讨、文体交流等活动，接待各国民众150余批4800余人次登船参观。

“和平方舟”自2010年8月起执行“和谐使命”任务至今，已累计到访49个国家和地区，服务民众37万余人次，总航程32万余海里。

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