新华社渥太华1月15日电（记者林威）针对美国关税威胁，加拿大总理贾斯廷·特鲁多15日与加拿大各省级官员举行会议。据悉，加拿大已拟定反制清单，准备对价值1500亿加元（约合1050亿美元）的美国产品加征关税。

特鲁多在会后说，不排除任何反制措施来应对美国加征关税。

加拿大13个省和地区中的12个省和地区官员当天发表联合声明说，美国可能加征的关税将对加拿大和美国造成经济伤害，加拿大将确保作出有力回应，包括对本国各行业、企业和个人的支持。

据当地媒体报道，加拿大已经拟定针对美国的首批反制清单，准备对价值1500亿加元的美国产品加征关税，约占加拿大进口美国产品总值的近三分之一。在截至2024年11月的12个月里，加拿大进口了价值4870亿加元的美国产品。

加拿大汽车工业中心安大略省省长道格·福特表示坚定支持报复性关税。他说：“在我看来，你不能让别人用大锤砸你的头，而不以双倍的力度还击。”

不过，加拿大主要油气产区艾伯塔省省长丹妮尔·史密斯没有在联合声明上签字。加拿大每天向美国出口约400万桶石油，其中大部分来自艾伯塔省。从加拿大进口的石油占美国石油进口量一半以上。

加拿大决定在1月20日特朗普宣誓就职美国总统后每周举行一次总理和地方官员会议。

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