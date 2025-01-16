新华社苏瓦1月16日电（记者郭鑫惠）维拉港消息：在遭遇强震一个月后，南太平洋岛国瓦努阿图16日如期举行议会选举，全国202名候选人将角逐新一届议会的52个席位。

本次选举登记选民超过31.5万人。当地时间7时30分，设立在瓦努阿图全国18个选区的265个投票站正式开放，投票将于当天16时30分结束。

瓦努阿图议会实行一院制，共有52个议席。议会选举每四年举行一次，获得过半席位的政党可单独组阁，否则需要组成执政联盟。根据相关法律，新一届议会首次会议须在正式选举结果公布后21天内召开，届时将选出新总理。

瓦努阿图上届议会于2022年10月产生。2024年11月，总统武罗巴拉武签署公报，宣布解散议会，并定于今年1月16日举行新一届议会选举。

2024年12月17日，瓦努阿图附近海域发生7.3级地震，造成至少14人丧生，200多人受伤，首都维拉港基础设施损毁严重。截至目前，维拉港中央商务区仍处于关闭状态，区域内多数建筑经评估存在安全风险，部分建筑需拆除重建。

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