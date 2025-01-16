人民网安卡拉1月15日电 （记者沈钧）1月14日，由中国驻土耳其使馆、土耳其安纳托利亚文明博物馆、中国三星堆博物馆共同主办的“古蜀遗珍”三星堆出土文物图片展在安纳托利亚文明博物馆正式开幕。土耳其文化和旅游部副部长格克汗、中国驻土耳其大使姜学斌、土耳其大国民议会议员余克塞尔、巴什肯特大学校长哈坎、安纳托利亚文明博物馆馆长玉素甫以及土耳其政府、文化、教育、友好团体和中土媒体等各界代表近200人出席开幕式。

姜学斌大使与格克汗副部长。驻土耳其使馆供图

姜学斌在致辞中表示，三星堆遗址考古成果展现了四千多年前的文明成果，是中华文明多元一体的有力实证。本次图片展是中土文化交流的重要内容，三星堆遗址作为中华文明的瑰宝，与土耳其安纳托利亚辉煌的古代文明彼此交汇，是两国加强文明交流互鉴、丰富世界文明百花园的积极行动，为构建人类命运共同体注入更大力量。希望双方以此为契机，深化在文化、艺术、旅游、考古等领域的交流合作，进一步拓展中土在文化、艺术、旅游、考古等方面交流合作，加深两国人民对对方文化的了解、兴趣与喜爱，为促进中土友谊和中土关系发展注入更多文化动能。

格克汗发表讲话，高度评价了中国文化的深厚底蕴和独特魅力，表示土耳其作为东西方文化的交汇之地，非常重视与中国在文化遗产保护、传承及展示方面的合作。近年来土中在文化、经济、能源、旅游等领域的合作取得了显著进展，这为进一步深化双边关系打下了坚实基础。期待未来双方在更多领域开展更加深入的合作，共同促进两国人民之间的友谊与理解，将古代文明的光辉传承到未来。

开幕式剪彩仪式。驻土耳其使馆供图

开幕式以高清文物图片、专业讲解和多媒体展示等，详细介绍三星堆遗址的历史背景和考古发掘历程，生动呈现40余件青铜、金器、玉器重要文物的细节，展现了三星堆文物富有奇幻色彩的奇特造型、精湛的制作工艺和深邃的古蜀文化内涵。开幕式上还表演了中国古典舞蹈和中土传统器乐演奏，准备了传统中国美食。出席开幕式的来宾纷纷表示，对活动展示的三星堆文明的神秘与辉煌感到十分震撼，再一次体会到中华文明的博大精深和丰富多彩，希望能有机会前往中国，亲身感受中国文化的独特魅力。

现场文化表演。驻土耳其使馆供图

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