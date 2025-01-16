人民网斯德哥尔摩1月16日电 （记者殷淼）当地时间1月15日，中国驻瑞典大使崔爱民和夫人李丽红在斯德哥尔摩滨海会议中心举行新春招待会。瑞典政府、议会、工商、教育、科技、文化、智库、媒体等各界人士，外国驻瑞使节和旅瑞侨胞、中资机构、留学生代表等近千人出席。

中国驻瑞典大使崔爱民在新春招待会上致辞。人民网记者 殷淼摄

崔爱民在招待会上致辞时表示，2024年中国式现代化阔步前行，新质生产力稳步发展，国内需求持续扩大，民生保障更加有力，绿色低碳发展纵深推进。2024年中瑞双边经贸合作稳步推进，两国科创交流趋于活跃，人文交流日益密切，两国关系稳定发展。

崔爱民指出，2025年是中瑞建交75周年，中方愿与瑞方携手努力，进一步加强友好往来，深化各领域务实合作，推动双边关系向前发展，更好地造福两国和两国人民。

崔爱民还勉励广大旅瑞侨胞扎根当地，充分发挥自身优势，积极融入当地社会，进一步发挥好桥梁纽带作用，继续为增进两国人民友好、促进双方交流合作发挥积极作用。

男声独唱经典歌曲《我的太阳》。人民网记者 殷淼摄

演唱歌剧《卡门》选段“斗牛士之歌”。人民网记者 殷淼摄

小提琴独奏《牧歌》。人民网记者 殷淼摄

招待会上，来宾们欣赏了由中央歌剧院艺术家带来的“春之声”经典歌剧音乐会。在瑞典皇家歌剧院交响乐团的伴奏下，充满激情与力量的经典歌曲《我的太阳》为演出拉开序幕。随后，艺术家们轮番登台，精心诠释和演绎了十余首经典中外名曲，其中既有歌剧《卡门》选段《斗牛士之歌》、意大利艺术歌曲《黎明》、男声重唱《缆车》等观众耳熟能详的外国声乐作品，又有《在那遥远的地方》《那就是我》《牧歌》等久演不衰的中国名曲。精湛高超的技艺、优雅动人的旋律赢得了台下观众阵阵掌声和欢呼，演出气氛被一次次推向高潮。

新春招待会现场。中国驻瑞典大使馆供图

招待会持续近四个小时，气氛热烈友好、喜庆祥和，中瑞宾朋互致问候、畅叙友谊，现场洋溢着浓浓年味。来宾们纷纷盛赞中国发展成就，表达对新年的美好祝福，期待中瑞两国以建交75周年为契机推动各领域务实合作取得更大进展，更好实现互利共赢。广大旅瑞侨胞深受鼓舞、倍感振奋，衷心感谢祖国对海外同胞的关心关爱，表示将继续立足当地，踔厉奋发，为促进中瑞共同发展、深化两国友好合作不断作出新的贡献。

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