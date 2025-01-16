打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

“春之交响——欢乐春节音乐会”在卢森堡奏响新春序曲

2025年01月16日08:55 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网布鲁塞尔1月16日电 （记者牛瑞飞）春节是中国最重要的传统节日，象征着团圆、幸福和希望，联合国教科文组织已将“春节——中国人庆祝传统新年的社会实践”列入人类非物质文化遗产代表作名录。时值中欧建交50周年和春节来临之际，由中国驻卢森堡大使馆主办，卢森堡中国文化中心、中央歌剧院承办，卢森堡六大侨团和太平保险协办支持的“春之交响——欢乐春节音乐会”于当地时间1月13日在卢森堡国家音乐厅成功举办。中国驻卢森堡大使华宁携夫人杨鹏、卢森堡议会成员、多国驻卢使节、欧盟官员、卢森堡侨胞及各界代表1200余人出席活动。

中国驻卢森堡大使华宁致辞表示，今年是中欧建交50周年，具有承前启后的重要意义。双方应求同存异、携手合作，推动中欧关系行稳致远。希望各国音乐家以音乐为媒，加深相互理解，促进文化交流，增进彼此友谊。

“春之交响音乐会”为“欢乐春节”系列活动拉开了序幕。中国中央歌剧院和德国特里尔爱乐乐团首次联袂演出，来自中国、卢森堡、美国、德国、法国等多国的80余位音乐家倾情演绎经典歌剧选段《生活在美梦中》《哈巴涅拉》，意大利民歌《我的太阳》《缆车》及中国歌曲《那就是我》《玛依拉变奏曲》《鸿雁》等十余首中西方耳熟能详的经典曲目。中央歌剧院院长、著名小提琴家刘云志演奏的《梁祝》更是余音绕梁。欢快的《饮酒歌》将音乐会推向高潮。

卢森堡中国文化中心以超越国界和语言的音乐艺术为媒，传递凝聚人心的共同情感，用音乐架起一座民心相通、文化互鉴的桥梁，共同庆祝中国农历新年的到来。

(责编：王禹蘅、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部