人民网布鲁塞尔1月16日电 （记者牛瑞飞）春节是中国最重要的传统节日，象征着团圆、幸福和希望，联合国教科文组织已将“春节——中国人庆祝传统新年的社会实践”列入人类非物质文化遗产代表作名录。时值中欧建交50周年和春节来临之际，由中国驻卢森堡大使馆主办，卢森堡中国文化中心、中央歌剧院承办，卢森堡六大侨团和太平保险协办支持的“春之交响——欢乐春节音乐会”于当地时间1月13日在卢森堡国家音乐厅成功举办。中国驻卢森堡大使华宁携夫人杨鹏、卢森堡议会成员、多国驻卢使节、欧盟官员、卢森堡侨胞及各界代表1200余人出席活动。

中国驻卢森堡大使华宁致辞表示，今年是中欧建交50周年，具有承前启后的重要意义。双方应求同存异、携手合作，推动中欧关系行稳致远。希望各国音乐家以音乐为媒，加深相互理解，促进文化交流，增进彼此友谊。

“春之交响音乐会”为“欢乐春节”系列活动拉开了序幕。中国中央歌剧院和德国特里尔爱乐乐团首次联袂演出，来自中国、卢森堡、美国、德国、法国等多国的80余位音乐家倾情演绎经典歌剧选段《生活在美梦中》《哈巴涅拉》，意大利民歌《我的太阳》《缆车》及中国歌曲《那就是我》《玛依拉变奏曲》《鸿雁》等十余首中西方耳熟能详的经典曲目。中央歌剧院院长、著名小提琴家刘云志演奏的《梁祝》更是余音绕梁。欢快的《饮酒歌》将音乐会推向高潮。

卢森堡中国文化中心以超越国界和语言的音乐艺术为媒，传递凝聚人心的共同情感，用音乐架起一座民心相通、文化互鉴的桥梁，共同庆祝中国农历新年的到来。

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