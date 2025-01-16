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中国驻俄罗斯大使馆举办旅俄中国同胞新春招待会

2025年01月16日08:51 | 来源：人民网-国际频道
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人民网莫斯科1月15日电 （记者隋鑫）1月14日，中国驻俄罗斯大使馆举办旅俄中国同胞新春招待会。张汉晖大使夫妇，旅俄华侨华人、中资机构、孔子学院及留学生、驻俄央媒代表以及使馆外交官等约1000人出席。

张汉晖向来宾致以新春问候并表示，2024年，中俄关系取得新的更大发展，各领域合作全方位推进，为两国人民带来更多福祉。2025年是“十四五”规划收官之年，也是世界反法西斯战争胜利和联合国成立80周年。作为世界和平发展的“中流砥柱”和联合国常任理事国，中俄将隆重举行相关庆祝活动，并以此为契机谱写两国友好合作新篇章。使馆将坚守人民立场，全心全意服务广大华侨华人，为大家在俄工作、学习、生活创造更好的条件。

张汉晖向旅俄华侨华人、留学生代表分发“新春暖心包”。使馆对推动中俄务实合作、加强对外宣传、深化人文交流以及凝聚侨心侨智等方面作出突出贡献的集体和个人给予表彰。华侨华人、中资机构和留学生代表还表演了《我相信》《五湖四海大拜年》《不忘初心》《欢乐中国年》等节目，喜迎农历新春佳节。

(责编：王禹蘅、杨牧)

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