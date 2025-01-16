新华社联合国1月15日电（记者施春）联合国秘书长古特雷斯15日发表声明，对以色列与巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）达成加沙地带停火和释放被扣押人员协议表示欢迎，呼吁有关各方严格履行承诺，确保协议得到全面落实。

古特雷斯表示，当务之急是缓解加沙冲突所造成的人道主义危机。联合国随时准备支持停火协议的执行，并加大向巴勒斯坦民众提供人道主义援助力度。停火协议必须切实消除向加沙地带提供人道主义援助所面临的安全和政治障碍。

古特雷斯说，达成停火协议是迈向和平的重要一步，未来仍需动员一切力量推动实现更广泛的目标。巴勒斯坦内部团结是实现持久和平稳定的关键，建立统一的巴勒斯坦治理机构应成为优先任务。希望各方抓住机遇，推动建立可信的政治路径，为巴勒斯坦、以色列及更广泛地区带来和平与希望的未来。

古特雷斯指出，结束占领并通过谈判实现“两国方案”，使巴以在国际法、联合国相关决议和既往协议的框架内和平共处，是一项紧迫而重要的任务。只有通过可行的“两国方案”，才能满足两国人民的共同诉求。

卡塔尔首相兼外交大臣穆罕默德15日晚在卡塔尔首都多哈宣布，以色列与哈马斯已就加沙地带停火达成协议。

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