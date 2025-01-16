新华社基多1月15日电（记者廖思维）中国驻厄瓜多尔大使馆14日在厄首都基多举行庆祝中厄建交45周年暨新春招待会。中国驻厄瓜多尔大使陈国友、厄外长索默费尔德、厄国民代表大会代主席库埃斯塔、厄国家法院院长苏英以及厄政府多名内阁部长、军警将领、地方政要、各国驻厄使节、在厄中资机构和华侨华人代表等约650人出席。

陈国友在致辞中说，中厄45年的友好历程生动诠释了相互尊重、平等互利、合作共赢的精神，这将成为两国站在新的历史起点继往开来、携手应对各种风险挑战的力量源泉。2024年5月1日，中国-厄瓜多尔自由贸易协定正式生效，这体现了两国推动贸易自由化便利化的意愿和决心，向国际社会发出了坚持普惠包容的经济全球化的积极信号。中厄应继续做相互尊重、彼此信任的可靠朋友，开放合作、互利共赢的发展伙伴和相知相亲、文明互鉴的良师益友，秉持建交初心，共同推动两国全面战略伙伴关系走深走实，谱写全球南方合作新篇章。

索默费尔德代表厄总统诺沃亚祝贺厄中关系这一里程碑并表示，建交45年来，两国关系不断深化并升级为全面战略伙伴，双边合作已涵盖农业、能源、基础设施、技术和贸易等各个领域。厄中共建“一带一路”和双边自贸协定的实施不仅为厄瓜多尔拓宽了出口渠道，也为厄吸引投资和推动经济发展提供了新机遇。中国在厄瓜多尔困难时期给予的各类支持和援助帮助厄战胜挑战、实现经济发展与社会进步，中国政府为厄学生提供奖学金等教育机会切实增进了两国人文交流与民心相通，期待两国不断深化合作，共创更加繁荣的未来。

来自基多圣弗朗西斯科大学孔子学院、厄瓜多尔思源中国语学校和思邈维华国际学校的师生们表演了合唱、书法等，以多种形式展示中国文化、展现中厄情谊，为即将到来的中国农历新年营造节日氛围。

1980年1月2日，中国与厄瓜多尔正式建立外交关系。2015年1月，中厄建立战略伙伴关系。2016年11月，两国关系提升为全面战略伙伴关系。

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