打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

坦桑尼亚疑现马尔堡病毒病疫情 已致8人死亡

2025年01月16日08:35 | 来源：新华网
小字号

　　新华社达累斯萨拉姆1月15日电（记者华洪立）世界卫生组织14日在其官方网站发布声明说，坦桑尼亚西北部与乌干达接壤的卡盖拉地区疑似暴发马尔堡病毒病疫情，已导致8人死亡。

　　世卫组织在声明中说，截至1月11日，坦桑尼亚已报告9例马尔堡病毒病疑似病例，其中包括8例死亡病例。该国国家公共卫生实验室收集并检测了其中两名患者的样本，结果正在等待官方确认。

　　卡盖拉是地区交通枢纽。因此世卫组织评估认为，这一致命疾病在坦桑尼亚及周边地区进一步扩散的风险为“高”，但全球风险为“低”。

　　据世卫组织介绍，坦桑尼亚政府已部署国家快速反应小组，以支持疫情调查和应对，并加强疫情监测及接触者追踪。此外，卡盖拉地区已建立一个流动实验室。

　　世卫组织总干事谭德塞在社交媒体平台X上表示：“随着疾病监测的加强，预计未来几天会有更多病例出现。世卫组织已向坦桑尼亚政府及受影响的社区提供全面援助。”

　　2023年3月，卡盖拉地区曾暴发过一次马尔堡病毒病疫情，当时疫情持续近两个月，导致6人死亡。

　　世卫组织介绍，马尔堡病毒病是由马尔堡病毒引发的一种严重病毒性出血热，症状包括高烧、头痛、肌肉痛、腹泻、呕吐、出血等。现有研究认为，该病毒最初由其天然宿主北非果蝠传播给人类，可通过肢体接触、体液接触等方式人际传播。

(责编：崔译戈、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部