新华社达累斯萨拉姆1月15日电（记者华洪立）世界卫生组织14日在其官方网站发布声明说，坦桑尼亚西北部与乌干达接壤的卡盖拉地区疑似暴发马尔堡病毒病疫情，已导致8人死亡。

世卫组织在声明中说，截至1月11日，坦桑尼亚已报告9例马尔堡病毒病疑似病例，其中包括8例死亡病例。该国国家公共卫生实验室收集并检测了其中两名患者的样本，结果正在等待官方确认。

卡盖拉是地区交通枢纽。因此世卫组织评估认为，这一致命疾病在坦桑尼亚及周边地区进一步扩散的风险为“高”，但全球风险为“低”。

据世卫组织介绍，坦桑尼亚政府已部署国家快速反应小组，以支持疫情调查和应对，并加强疫情监测及接触者追踪。此外，卡盖拉地区已建立一个流动实验室。

世卫组织总干事谭德塞在社交媒体平台X上表示：“随着疾病监测的加强，预计未来几天会有更多病例出现。世卫组织已向坦桑尼亚政府及受影响的社区提供全面援助。”

2023年3月，卡盖拉地区曾暴发过一次马尔堡病毒病疫情，当时疫情持续近两个月，导致6人死亡。

世卫组织介绍，马尔堡病毒病是由马尔堡病毒引发的一种严重病毒性出血热，症状包括高烧、头痛、肌肉痛、腹泻、呕吐、出血等。现有研究认为，该病毒最初由其天然宿主北非果蝠传播给人类，可通过肢体接触、体液接触等方式人际传播。

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