新华社布鲁塞尔1月15日电（记者 丁英华）世界绿色设计组织年会暨布鲁塞尔峰会14日在比利时首都布鲁塞尔举行，峰会主题为“绿色设计·构建可持续未来”。来自十余个国家的60余名政府官员、国际组织以及学界业界代表围绕这一主题展开对话，探讨绿色设计对于实现可持续目标的作用，展望中欧绿色合作前景。

欧洲议会对华关系代表团前团长乔·莱嫩在开幕致辞中表示，中国在电动汽车生产技术和经验方面处于全球领先地位，而欧洲在可持续设计方面也具备独特优势，特别是在电子、纺织、锂电池和塑料等领域。他强调，中欧应加强合作，通过汇聚集体智慧和知识共同推动发展。世界绿色设计组织为实现这一目标提供了重要平台。

联合国气候变化事务前助理秘书长亚诺什·帕斯托尔指出，2024年成为有记录以来最热的一年，“眼前发生的一切让我们深刻意识到，气候变化不是遥远的威胁，而是一场正在展开的危机。”他指出，战略性整合绿色设计理念是建设一个韧性强、可持续的未来的关键途径之一。

中国驻欧盟使团公使朱京表示，以绿色设计引领绿色发展，对于合作促进全球可持续发展具有重要意义。近年来，中欧携手应对气候变化，加强生态环境保护方面的合作成效显著。2024年第五次中欧环境与气候高层对话达成的16项合作任务清单都在积极推进。今年是中国同欧盟建交50周年，希望中欧进一步深化合作，为共促全球绿色低碳转型、实现联合国可持续发展目标作贡献。

世界绿色设计组织于2013年在布鲁塞尔成立，是世界上首个致力于推动绿色设计发展的非营利组织，已促成一批绿色设计成果转化落地。

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