新华社首尔1月15日电 新闻背景｜“尹锡悦事件”时间线

新华社记者

韩国“共同调查本部”15日说，已于当天执行对被停职总统尹锡悦的逮捕令。尹锡悦成为韩国宪政史上第一个被逮捕的现职总统。以下是2024年12月紧急戒严令发布以来“尹锡悦事件”重要节点时间线：

——2024年12月3日，尹锡悦在首尔龙山总统府发表紧急谈话，发布紧急戒严令，表示此举是为了铲除“从北势力”，维护“自由宪政秩序”。

——2024年12月4日，韩国国会凌晨召开会议，通过要求解除戒严令的决议案。此后，韩国召开国务会议，通过解除紧急戒严令的决议案；同日，韩国共同民主党等6个在野党以尹锡悦违反宪法和法律为由，对尹锡悦等人发起弹劾动议案。

——2024年12月6日，为调查戒严风波，韩国检方组建特别调查本部。

——2024年12月7日，韩国国会就尹锡悦弹劾动议案进行表决，因参加投票的议员人数不足，动议案未获通过。

——2024年12月8日，韩国检方表示已将尹锡悦作为嫌疑人立案调查；同日，韩国最大在野党共同民主党方面表示，将推动当月14日在国会再次就尹锡悦弹劾动议案进行表决。

——2024年12月10日，韩国国会通过要求迅速逮捕尹锡悦等8人的决议案。

——2024年12月12日，韩国国会表决通过调查尹锡悦等人的“内乱特检法”和调查总统夫人的“金建希特检法”。

——2024年12月14日，韩国国会再次就尹锡悦弹劾动议案进行表决，动议案获通过，尹锡悦总统职权随即停止。弹劾案随后提交至韩国宪法法院审理。国务总理韩德洙作为第一顺位代行总统职权。

——2024年12月16日，韩国宪法法院就尹锡悦弹劾案举行首次会议，讨论并决定审理弹劾案的时间表和证据调查程序。

——2024年12月26日，韩国最大在野党共同民主党方面表示，已提请国会处理针对韩德洙的弹劾动议案。

——2024年12月27日，韩国宪法法院举行尹锡悦弹劾案首次审前听证会，启动案件审理程序；同日，韩国国会对韩德洙弹劾动议案进行表决，动议案获通过。韩国经济副总理兼企划财政部长官崔相穆作为下一顺位代行总统职权。

——2024年12月30日，韩国警察厅下属国家调查本部特别调查团表示，崔相穆因被市民团体指控涉嫌谋划、参与和协助实施内乱等，被警方立案调查。

——2024年12月31日，韩国首尔西部地方法院以涉嫌发动内乱和滥用职权为由，对尹锡悦发布逮捕令，逮捕令有效期至2025年1月6日；同日，崔相穆在国务会议上以违反宪法分权原则为由，否决了“内乱特检法”和“金建希特检法”。

——2025年1月3日，韩国高级公职人员犯罪调查处（公调处）试图进入总统官邸执行对尹锡悦的逮捕令，因遭到总统警卫处人员阻拦未能逮捕；同日，韩国“共同调查本部”对总统警卫处长、警卫次长以涉嫌妨碍执行特殊公务为由立案调查。

——2025年1月6日，韩国“共同调查本部”提交延长尹锡悦逮捕令有效期的申请。

——2025年1月7日，韩国首尔西部地方法院批准延长尹锡悦逮捕令期限。

——2025年1月8日，韩国国会就“内乱特检法”和“金建希特检法”进行再次表决，两项特检法案均未获通过。

——2025年1月9日，韩国政府、朝野政党共同决定成立“国政协议会”，以实现跨党派合作。

——2025年1月10日，总统警卫处长朴钟俊到案接受警方调查并提交辞呈，辞呈被受理。

——2025年1月14日，韩国宪法法院就尹锡悦弹劾案举行第一次正式辩论。因尹锡悦缺席庭审，辩论持续4分钟左右便结束。宪法法院宣布于当月16日举行第二次正式辩论。

——2025年1月15日，韩国“共同调查本部”表示已执行对尹锡悦的逮捕令。公调处说，尹锡悦在抵达公调处后即进入接受调查环节。

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