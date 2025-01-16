2025年该国约64%的人口急需援助

本报记者 邹 松

索拉·艾尔达一家五口生活在苏丹西部北达尔富尔州首府法希尔的扎姆扎姆难民营，这里是苏丹最大的难民营之一。和聚居在这里的其他50万流离失所者一样，近3个月来，他们每天只能吃一顿饭。“能领到的粮食太少了，我和丈夫、孩子每天都在树丛里找东西吃。”艾尔达找到的是一两种植物的根茎和一些小昆虫。把这些东西晒干后混合到救济粮中充饥，已成为难民们的普遍做法。

据报道，仅扎姆扎姆难民营每月就需要大约100辆卡车的物资来维持食物消耗。去年12月以来，频繁的炮火袭击已致难民营中数百人死伤。持续动荡的局势也极大限制了国际援助的到来。在扎姆扎姆难民营服务的志愿者阿布卡尔·萨菲表示：“我们被围困，情况变得越来越困难，特别是在扎姆扎姆和邻近的法希尔市，流离失所者得不到哪怕一天的口粮。”

当前，苏丹正面临史上最严重的人道主义危机。2023年4月15日，苏丹武装部队与苏丹快速支援部队在首都喀土穆爆发武装冲突，战火随后蔓延至其他地区。目前，苏丹18个州中的15个已陷入战乱，冲突已造成约3万人死亡、超1200万人流离失所，其中约300万人已逃离至苏丹邻国。

今年1月1日，联合国人道主义事务协调厅就苏丹局势发布报告称，2025年苏丹有约3040万人需要人道主义援助，约占该国总人口的64%，比去年增长560万人。其中，需要援助的人员约1600万是未成年人。联合国呼吁国际社会提供42亿美元援助资金，以缓解这场严重危机。报告表示，苏丹境内最需要人道主义援助的地区包括西部的南达尔富尔州、北达尔富尔州、中部的杰济拉州以及首都喀土穆地区，这些地区共有1140万人需要援助，最急需的援助物资包括粮食、饮用水和医疗卫生用品。

为缓解苏丹人道主义危机，国际社会正在采取一些措施。世界粮食计划署去年11月底宣布，已获得苏丹政府许可，将向遭受饥荒或面临饥荒风险的地区派遣约700辆救援卡车，这是世界粮食计划署进入苏丹偏远地区并继续增加每月定期援助数量的“更广泛计划”的一部分。去年12月26日，一支人道主义救援车队抵达喀土穆南部地区。这是苏丹武装冲突爆发后首批进入喀土穆南部地区的人道救援物资。这支车队由28辆载有食品、药品和其他生活必需品的卡车组成，隶属于世界粮食计划署、联合国儿童基金会等人道主义组织，此后几周内预计将有54辆救援物资卡车抵达。

近日，中国常驻联合国副代表耿爽在联合国安理会苏丹问题公开会上发言，呼吁国际社会持续加大对苏丹人道援助力度。耿爽表示，停火止战是缓解人道局势的根本途径。中方呼吁冲突各方落实联合国安理会有关决议要求，推动现地局势降温降级，通过对话协商化解分歧，保护平民和民用设施不受波及，确保人道工作者安全，避免逾越国际人道法底线。中方呼吁国际社会在充分尊重苏丹主权、独立和领土完整基础上，加快形成斡旋合力，探索创新有效办法，共同寻找政治解决之道，帮助苏丹早日恢复和平。耿爽说，中方向苏丹提供的最新一批粮食援助已经运达，相信将为缓解苏丹的人道形势作出贡献，中方将继续提供力所能及的支持，并愿同国际社会一道，为苏丹早日恢复和平稳定发挥建设性作用。

《 人民日报 》（ 2025年01月16日 17 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)