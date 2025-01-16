本报记者 李志伟

“大约9岁时，我第一次看到父亲与战友在中国的合影，便开始了解这段历史。”已届七旬的美国人托马斯·马西亚回忆往事说，他的父亲詹姆斯·马西亚曾是二战时期的美军飞行员，参加过杜立特行动。小时候，他只知道父亲参加过二战，后来才逐渐了解到更多杜立特行动以及后续被中国军民营救的故事。

日本偷袭珍珠港后，1942年，美国空军16架轰炸机奔袭日本。返航途中由于油料不足等问题，杜立特中校等飞行员在中国上空弃机跳伞，中国军民奋勇救助，创造了二战史上的救援奇迹。马西亚表示，杜立特行动展示了反法西斯同盟的抵抗精神，鼓舞了全世界人民对反法西斯战争胜利的信心。

马西亚说，他还从父亲那里详细了解到中国军民如何营救美军飞行员的情况。他的父亲曾拿出过一张地图，在上面标出了美军飞行员被救援的地点。多年以来，马西亚结识了更多杜立特行动中被中国军民营救的飞行员及其家人。其中，不少飞行员已相继离世，他的父亲也于2009年12月去世。“父亲逝世前，将多年来保存的几十张在江西上饶被营救后拍摄的照片交到我的手上。”

中国与美国在二战中用血与火铸造的友谊，没有被两国人民忘记。2018年10月，马西亚访问了上饶，参观了父亲所在的14号机组成员曾被转移过的地方，他被中国人民的友好深深打动。“通过交流，我充分理解了中国人民在此次行动中发挥的作用。”马西亚说，父亲的故事只是杜立特行动大救援中的一个故事，数以百计的中国军民救援了杜立特行动队员，帮助他们返回家园。

杜立特行动的队员和后人们成立杜立特轰炸机队协会、杜立特突袭者子女协会等组织，每年都举行纪念活动，庆祝杜立特行动胜利的同时，也铭记当年冒死营救过他们的中国军民。马西亚说，杜立特行动大救援是二战期间美中两国人民相互支持、并肩作战的一个缩影。“历史告诉我们，美中关系应该更好。加强美中民间友谊，密切两国人民往来互动，将是改善美中关系的一个途径。”

《 人民日报 》（ 2025年01月16日 03 版）

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