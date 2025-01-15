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外交部：期待同欧方一道推动中欧关系实现新的更大发展

2025年01月15日18:52 | 来源：新华网
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　　新华社北京1月15日电（记者马卓言、白鑫雨）国家主席习近平14日应约同欧洲理事会主席科斯塔通电话。外交部发言人郭嘉昆15日表示，新年伊始习近平主席同科斯塔主席通话，这是中国最高领导人同新一届欧盟机构领导人的首次接触，是在中欧关系承前启后关键节点上的一次重要战略沟通。中方期待同欧方一道共同努力，推动中欧关系实现新的更大发展。

　　郭嘉昆说，当前，百年变局加速演进，国际形势变乱交织，世界面临阵营化、碎片化、无序化风险。中欧是推动多极化的两大力量、支持全球化的两大市场、倡导多样性的两大文明，中欧关系具有战略意义和世界影响。

　　“这次通话为下阶段中欧关系发展指明了方向，明确了重点。”郭嘉昆说，中方期待同欧方一道共同努力，落实好双方领导人达成的重要共识，增进战略互信，坚定伙伴认知，秉持互利共赢，扩大开放合作，维护多边主义，坚持相互尊重，实现求同存异，加强各层级各领域沟通合作，妥善处理摩擦分歧，推动中欧关系实现新的更大发展，为世界和平、稳定、繁荣作出更大贡献。

(责编：白宇、卫嘉)

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