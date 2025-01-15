新华社北京1月15日电（记者马卓言、曹嘉玥）外交部发言人郭嘉昆15日表示，加强中美人文交流是得人心、顺民意的。希望中美友谊的种子生根发芽，不惧风雨，续写中美关系稳定、健康、可持续发展的新乐章。

当日例行记者会上，有记者问：近日，美国儿童合唱团One Voice在北京天坛演唱中文歌曲《如愿》的视频走红社交媒体，获得超过百万次点赞，网友纷纷表示“唱得真好听”。发言人有何评论？

“这条视频广为传播、深受好评，再次表明加强中美人文交流是得人心、顺民意的。”郭嘉昆说，2023年11月，习近平主席在旧金山宣布，“未来5年邀请5万名美国青少年来华交流学习”。在这一倡议感召下，2024年共有1.6万余名美国青少年来华交流学习，结交新朋友，学习新语言，感受中华文化，触摸现代中国。

“国之交在于民相亲。希望中美友谊的种子生根发芽，不惧风雨，催生出更多促进两国友好的新一代使者，续写中美关系稳定、健康、可持续发展的新乐章。”郭嘉昆说。

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