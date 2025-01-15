人民网东京1月15日电 （记者朱玥颖）日前，由中国驻名古屋总领馆和名古屋中国春节祭执行委员会联合举办的第十九届名古屋中国春节祭在爱知县名古屋市盛大开幕。驻名古屋总领事杨娴，中国驻日本大使馆公使衔参赞陈诤，爱知县知事大村秀章，名古屋市长广泽一郎，参议院议员里见隆治等300余人出席相关活动。

祝贺会上，杨娴总领事发表致辞。杨娴总领事指出，当前中日关系处于改善发展的关键时期。两国民间交往越频繁、地方合作越密切，中日关系发展的民意基础就越坚实、空间就越广阔。新的一年将同中部各界携手一道，从两千多年交往的深厚积淀中汲取智慧，在共通的文化价值中挖掘动能，发挥好民间外交、文化外交这一中日关系的法宝，助力打造更高水平的民心相通，让中日关系更有温度、更暖人心。

爱知县知事大村秀章、名古屋市长广泽一郎、参议院议员里见隆治等日本政界代表祝贺第十九届中国春节祭盛大开幕，表示春节祭一直是日本民众亲近中国、感知中国的重要平台，有力促进了中日两国文化与民间交流。今年将迎来江苏省爱知县结好45周年，明年爱知名古屋将举办第20届亚运会，希望两国继续以文化、体育为纽带，书写新时代日中民间友好新篇章。

国土交通省中部运输局长中村广树、东海日中贸易中心会长嶋尾正等经济界代表表示，中国是日本最重要的贸易合作伙伴之一，日方高度重视中国市场，不断深化同中方经贸往来。期待新的一年里把握好日中经贸合作的大好机遇，挖掘新领域新业态合作潜力，夯实日中关系发展基石，推动两国的经贸关系行稳致远。

本届春节祭是春节被正式列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录后中国驻名古屋总领馆举办的首次以春节为主题的大型公共外交活动。期间特别邀请重庆市两江艺术团和新疆喀什地区歌舞团来名演出。

春节祭包罗万象，味觉、嗅觉、触觉、听觉和视觉等多维度体验让日本民众更好感知中华文化的博大精深和中国经济发展的活力。会场设49个摊位，涵盖特色美食、文化体验、旅游宣传、企业及地方推介等内容，变脸、漆扇、汉服试穿、京剧脸谱制作等中华传统文化体验项目让人流连忘返；国产新能源汽车试乘极具人气，日本民众纷纷亲身体验我国产汽车品牌的前沿科技与卓越性能；中国驻东京旅游办事处紧扣“中国文旅与春节民俗”这两大主题，巧妙地以大家都喜爱的大熊猫为媒介，与在日中资航司密切合作，将一个充满魅力的中国文旅形象展现在了日本民众面前。现场张灯结彩，游人如织，处处洋溢着节日的喜庆气氛。

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