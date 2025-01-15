人民网马德里1月14日电 （记者许海林）1月14日，驻西班牙使馆举行2025年“温暖迎春·共庆中国年”“春节包”发放仪式。驻西班牙大使姚敬出席并致辞，使馆公使屈浔，公参贺踊，参赞梁楠，以及旅西侨界、留学生和媒体代表约30人参加活动。这是驻西班牙使馆连续第五年组织向在西侨胞和留学生发放“春节包”。

1月14日，驻西班牙使馆举行2025年“温暖迎春·共庆中国年”“春节包”发放仪式。姚敬大使出席并致辞。人民网记者 许海林摄

姚敬热烈欢迎各位代表来到使馆参加“春节包”发放仪式，高度评价各侨团和学联对推动中西友好合作发挥积极作用，感谢各侨团和学联对使馆各项工作的协助，衷心祝愿旅西同胞度过一个平安健康、温暖快乐的春节。

西班牙南部华侨华人协会会长傅正洪代表侨团发言。人民网记者 许海林摄

西班牙南部华侨华人协会会长傅正洪、全西学生学者联合会主席段炼作为侨团和学联代表致辞，感谢党和国家对海外游子的关怀，表示将进一步发挥侨胞融通中外的独特优势，推动中西友好、促进文明互鉴、增进民心相通，为实现中华民族伟大复兴作出更大贡献。

全西学生学者联合会主席段炼作为学联代表发言。人民网记者 许海林摄

“春节包”发放仪式现场合影。人民网记者 许海林摄

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