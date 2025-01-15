新华社北京1月15日电 美国加利福尼亚州洛杉矶地区山火仍在延烧。截至14日，山火已造成至少25人丧生。伴随新一轮季节性强风来袭，叠加少雨天气，灭火难度增加。据估计，此次山火造成的破坏和经济损失达2500亿至2750亿美元，将超过2005年“卡特里娜”飓风，成为美国史上造成损失最为严重的自然灾害。

多处山火本月7日起在洛杉矶县肆虐。县法医办公室数据显示，在洛杉矶县西部燃烧的“帕利塞兹”山火已造成8人丧生，洛杉矶县东部的“伊顿”山火已造成17人丧生。此外，还有近30人失踪。

加州林业和消防局说，山火过火面积已达大约164平方公里，其中“帕利塞兹”过火面积约为96平方公里，眼下仅17%的火势得到控制；“伊顿”过火面积约为57平方公里，35%的火势得到控制。

新一轮季节性强风“圣安娜风”来袭，洛杉矶地区13日发布强风红色预警，美国国家气象局当天说，强风预计持续至15日，最高风力达每小时112公里，将在加州南部沿海地区造成“极其危险的火灾天气条件”。

《旧金山纪事报》先前报道，专家认为，控制“帕利塞兹”和“伊顿”这两处最大山火可能需要数周时间。

“天气起着驱动作用，”国际消防员联合会火灾项目协调员乔·坦恩·艾克告诉美国有线电视新闻网，鉴于“圣安娜风”来袭，加之天气模型显示至少未来10天内没有降水，灭火难度预计显著增加。

美国国家气象局说，未来几天对消防工作至关重要，预计在本周末气温下降之前，干燥天气和强风将持续。根据气象预报，下周或迎来小雨天气。

斯坦福大学高级研究员迈克尔·瓦拉13日告诉《今日美国报》，火灾季的结束将以降水为标志，“大自然决定了加州和其他地方的火灾季何时结束”。

据路透社报道，截至14日，洛杉矶地区仍有8.8万人收到疏散令，另有8.4万人接到疏散警告。受“帕利塞兹”影响的居民杰维尔·维加告诉美联社，自10日大火向其所在社区蔓延以来，他一直“睁着一只眼睛睡觉”。

即便山火结束，洛杉矶地区也将面临漫长的恢复过程。“准确天气预报”公司估算，此次山火造成的破坏和经济损失达2500亿至2750亿美元，将成为美国史上损失最大的自然灾害。

洛杉矶市长卡伦·巴斯等官员因应对山火不力而饱受批评。山火还“引燃”共和党籍候任总统唐纳德·特朗普对总统约瑟夫·拜登、加州州长加文·纽森等民主党人的攻击。此外，国会共和、民主两党议员还就如何提供紧急援助资金产生分歧。（刘曦）

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