新华社北京1月15日电 多名知情人士披露，美国有关部门正在对加利福尼亚州多场山火的起因展开初步调查，目前的调查重点是山火是否由人为引发。

英国天空新闻频道网站14日报道，美国加州连日遭遇多场山火，受影响的主要是洛杉矶地区。有关部门正着手调查山火起因，目前尚未确定任何一场山火的发生原因。

多名执法部门消息人士告诉美国全国广播公司新闻台，关于山火起因的调查方向包括：是否由燃放烟花引发；是否有人违规露营；是否由电缆起火或其他设备故障酿成；是否人为纵火。

加州多场山火中，“帕利塞兹”和“伊顿”两场山火尤其引人关注。加州林业和消防局说，在洛杉矶县西部燃烧的“帕利塞兹”山火过火面积达到约96平方公里，眼下仅17%的火势得到控制；洛杉矶县东部的“伊顿”山火过火面积约为57平方公里，35%的火势得到控制。

美联社此前报道，调查人员已经排除雷电引发山火的可能性，因为“帕利塞兹”和“伊顿”两场山火涉及的区域均没有雷电报告。

曾有多名要求匿名的知情人士向《洛杉矶时报》爆料，声称“帕利塞兹”山火可能是人为纵火。

洛杉矶县警长罗伯特·卢纳13日表示，警方在洛杉矶山火期间逮捕34人，逮捕原因包括在山火疏散区劫掠财物、非法操控无人机及违反宵禁等。洛杉矶县地方检察官纳坦·霍赫曼当天说，一名嫌疑人被控在县东部城市阿祖萨纵火，但与当前重大山火无关。

值得注意的是，一家电力企业因“伊顿”山火吃上官司。有人起诉南加州爱迪生电力公司，指控该公司的设备故障触发了“伊顿”山火。南加州爱迪生电力公司证实，有关部门正在调查公司设备是否触发“伊顿”山火。

据官方数据，加州山火总过火面积已达大约164平方公里，截至14日造成至少25人死亡。除了“帕利塞兹”和“伊顿”山火，另一场山火的过火面积约为3平方公里，95%的火势得到控制；另有三场山火完全控制住火势。

洛杉矶地区13日发布强风红色预警，引发新的担忧。新一轮季节性强风“圣安娜风”来袭，可能助推已经肆虐多日的山火继续蔓延。（杨舒怡）

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