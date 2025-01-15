新华社基辅1月15日电（记者李东旭）乌克兰空军15日晨在社交媒体发文称，俄罗斯当天向乌境内发射大量巡航导弹和弹道导弹，导弹群从俄别尔哥罗德州向乌西部赫梅利尼茨基州方向移动。

当地时间早上6时14分，乌空军在社交媒体发布预警称，俄军米格-31K战机升空，乌全境面临“匕首”导弹袭击威胁。乌空军随后称，哈尔科夫州、波尔塔瓦州、切尔尼戈夫州发生爆炸。

6时26分，乌空军称，俄军从黑海方向发射了“口径”巡航导弹。随后，第聂伯罗彼得罗夫斯克州重要工业城市克里沃伊罗格，切尔卡瑟州、切尔尼戈夫州相继发生爆炸。

7时40分，乌西部伊万诺-弗兰科夫斯克州、利沃夫州发生爆炸。

8时许，乌武装部队在社交媒体发文称，俄军使用图-95、图-22M3战略轰炸机向乌发射导弹。

同时，乌克兰国家电力公司在社交媒体宣布，哈尔科夫州、第聂伯罗彼得罗夫斯克州、扎波罗热州、苏梅州、波尔塔瓦州、基洛沃格勒州紧急停电规避袭击。

截至记者发稿时，空袭警报仍未解除。

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