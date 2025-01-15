新华社耶路撒冷1月14日电（记者冯国芮 王卓伦）以色列总理内塔尼亚胡14日在与部分被劫持人质家属会面时表示，若巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）对当前停火协议草案作出积极回应，停火协议将很快被“敲定”。

据以色列第12电视台报道，内塔尼亚胡14日在耶路撒冷与多名以色列被劫持人质家属进行会面。新华社记者从参加会面的人质家属代表处获悉，内塔尼亚胡对家属代表说，目前根据谈判协议草案，第一阶段将释放33名人质，第二阶段谈判将于第一阶段协议开始执行的第16天启动。若哈马斯回应积极，停火协议“可在数天或数小时内”最终敲定，并将立即进入执行阶段。

据《以色列时报》报道，内塔尼亚胡说，目前与哈马斯的谈判目标是“释放所有人质”，但整体协议将分阶段执行。他同时强调，该协议将争取“长时间停火”以换取所有人质获释，但并不意味着终止战争。

本月3日，加沙地带停火谈判在卡塔尔首都多哈重启。以色列、哈马斯双方代表团正以间接方式谈判。此前有媒体报道称，谈判取得了进展，已进入最后阶段。

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