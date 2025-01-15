人民网里约热内卢1月14日电 （记者宋亦然、陈海琪）当地时间1月14日晚，中国驻里约热内卢总领馆隆重举办2025年春节招待会。中国驻里约热内卢总领事田敏、巴西里约州议会副议长蒂娅·茹，以及巴西侨界侨胞和社会各界友好人士250余人出席了活动。

田敏在致辞中向领区全体同胞致以节日问候和新春祝福，并向所有关心和支持中国发展、长期致力于中巴友好的各界朋友表示衷心感谢。田敏表示，刚刚过去的2024年，在以习近平同志为核心的党中央团结带领下，全党全国各族人民扎实推进高质量发展和高水平开放。中国式现代化全面推进，人民生活水平稳步提升。一年来，习近平主席出席多场主场外交活动，并开展多次重要出访，引领新时代中国特色大国外交在百年变局中展现大格局、肩负大担当，引领和平发展、合作共赢的时代潮流。

中国驻里约热内卢总领事田敏发表致辞。人民网记者 陈海琪摄

“这一年，中巴关系迎来高光时刻，各领域交流合作成果丰硕。”田敏表示，去年11月，习近平主席出席二十国集团领导人里约峰会（G20）并对巴西进行国事访问，访问期间同卢拉总统共同宣布，将中巴关系定位提升为携手构建更公正世界和更可持续星球的中巴命运共同体，将全面战略伙伴关系提升至新高度，成为构建人类命运共同体在双边范畴的新拓展。田敏表示，2025年是“十四五”规划的收官之年，也是中巴关系下一个“黄金50年”的开局之年，里约总领馆将继续加强与领区各界沟通交流，不遗余力为促进双方互利合作牵线搭桥，推动中巴关系不断开新局、谱新篇。

巴西里约州议会副议长蒂娅·茹发表致辞。人民网记者 陈海琪摄

蒂娅·茹表示，多年来，巴西与中国建立了牢固且互利的友谊。“我曾提议里约州将中国农历新年列入官方日历，对此我深感荣幸，这也展现出我们对促进两国文化交流的承诺和丰富巴西社会传统的努力。”蒂娅·茹认为，中国文化博大精深，有颇多值得借鉴之处：“从中国的悠久历史到其在全球舞台上展现的创新力与领导力，中国在保持传统的同时不断发展，其中有许多地方值得我们学习。”蒂娅·茹表示，庆祝中国农历新年也是庆祝文化交流的力量和两国的深厚友谊，并希望新的一年里两国关系能得到进一步巩固与加强。

民族女高音凤祎丹表演独唱。人民网记者 陈海琪摄

国潮音乐制作人薛天龙表演唢呐独奏。人民网记者 陈海琪摄

活动现场氛围喜庆祥和，浙江省侨联艺术团带来了精彩纷呈的文艺演出。唢呐独奏、川剧变脸，以及精彩的魔术和独唱……高质量节目展现了中国多元艺术的魅力，艺术家们精湛的表演赢得了现场观众的阵阵掌声和喝彩。此外，田敏还为领区内自发参与G20峰会服务保障工作的华侨华人、中资机构、孔子学院、留学生等颁发纪念奖杯和徽章并合影留念。

（人民网威廉·维埃纳对本文亦有贡献）

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