人民网华沙1月14日电 （记者禹丽敏）1月13日，由布加勒斯特中国文化中心主办的“你好！中国”2025冬季旅游推介会在中心多功能厅成功举办。中国驻罗马尼亚大使馆参赞张丽丽、中心主任徐宁波、维纳斯之旅旅行社总经理丘丘雷亚努、中俄研究中心执行主任宝拉、罗文化和旅游界以及媒体等百余人参加活动。

推介会现场。布加勒斯特中国文化中心供图

徐宁波在致辞中分享了2024年中国国际旅游交易会和外国旅行商踩线活动的基本情况，介绍了支付、网络和住宿等方面的赴华旅游便利政策，并推荐了2025中国冰雪旅游精品线路。他表示，中国对罗马尼亚免签政策的实施将有力地促进两国旅游业的增长，期待罗马尼亚旅游业界能够开发出更多的中国冬季旅游产品，能有更多的罗马尼亚朋友赴华探索中国冬季旅游的独特之美。

丘丘雷亚努分享了2024年参加中国国际旅游交易会的感受，对中国丰富的旅游资源赞不绝口。他从历史文化传统、自然景观、地方美食、现代化发展成果等方面分享了赴华旅游的独特吸引力，并期待见到更多双边旅游交流与合作项目。

宝拉则生动向大家讲述了自己2024年两次带团赴华旅游的经历：哈尔滨的冰雪节给人独特的壮丽、成都的大熊猫基地展现了中国对生物多样性保护的高度重视、张家界的玻璃栈道展示了科技创新与自然资源的完美结合。她表示，中国对罗马尼亚的单方面免签政策为罗马尼亚人民提供了绝佳的探索中国的机会，希望更多人由此踏上探索中国的旅程。

嘉宾们还欣赏了罗马尼亚代表团赴华参加2024年中国国际旅游交易会和赴上海、宁波、西安踩线活动的视频集锦以及中国冬季旅游宣传片。

火锅、锅包肉、小鸡炖蘑菇等中国冬季特色美食让嘉宾赞不绝口，现场浓郁的暖意与美食的香气交织，营造了热烈温馨的良好氛围。

现场还设置了“你好！中国”2025中国冰雪旅游主题图片展，多角度展示冬季中国的文旅魅力。展览将在中心持续一个月。

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