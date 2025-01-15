人民网布鲁塞尔1月15日电 （记者牛瑞飞）1月14日，世界绿色设计组织年会暨布鲁塞尔峰会在比利时布鲁塞尔成功举办。本届大会由世界绿色设计组织（WGDO）主办，世界绿色设计论坛联席主席、前欧洲议会对华关系代表团主席乔·莱恩，前欧洲议会旅游交通委员会副主席、前匈牙利国会副主席乌依海伊·伊什特万，中华人民共和国驻欧盟使团公使朱京出席并致辞。

致辞嘉宾从不同角度强调了绿色设计在应对全球气候变化、推动经济可持续发展以及促进国际合作中的关键地位，彰显绿色设计重要性。

乔·莱恩指出，绿色设计不仅是实现碳中和目标的重要手段，更是引领未来产业变革的核心力量；乌依海伊·伊什特万针对绿色设计在旅游和交通领域的应用前景，强调其对提升城市竞争力和居民生活质量的积极影响；朱京则从中国在绿色设计领域的实践出发，阐述了中欧在绿色设计合作方面的广阔空间和重要意义。

WGDO执委、总干事邢雷对组织发展进行回顾，表示WGDO第三届全球理事会换届工作顺利举行，新一届理事会成员将肩负起引领组织未来发展的重任，支持来自29个国家的会员持续推动绿色设计事业向前迈进。

自2011年起，世界绿色设计组织设立绿色设计国际大奖和绿色设计国际贡献奖。WGDO在全球范围内遴选评价在绿色设计和可持续发展方面有突出优异表现产品、技术、项目和作出杰出贡献的个人和机构。2024年度，收到来自10余个国家，40余个推报机构推荐的近200份奖项申请。经过评审委员会严格筛选和评价，共计25个入围，其中17个获得大奖（含提名奖），8个获得贡献奖（含提名奖）。此次年会为第二批获奖榜单发布并举行颁奖典礼。

参会嘉宾来自德国、中国、美国、英国、意大利、比利时、法国、匈牙利等10余个国家，25位院士、教授及知名企业家进行绿色设计领域的前沿分享和对话交流，聚焦绿色转型与创新，围绕“绿色设计与气候变化”“绿色设计国际标准构建可持续社会”“全球绿色发展智库”和“绿色设计工程师与可持续的工程”展开，为推动全球绿色设计发展提供了多元思路与可行建议。

本次大会为全球绿色设计领域的专家学者和企业代表提供了深入交流和合作的契机。不仅激发了全球绿色设计界的创新活力，也为全球绿色设计事业的发展注入了新的动力。与会嘉宾纷纷表示，将继续加强合作，共同应对全球可持续发展面临的挑战。

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