人民网罗马1月13日电 （记者谢亚宏）中国驻塞尔维亚大使馆13日举办华侨华人新春招待会，中国驻塞尔维亚大使李明出席并致辞，旅塞侨胞、中资机构、孔子学院教师及留学生代表等300余人欢聚一堂，共贺新春。

招待会现场表演。诺维萨德孔子学院供图

李明向全体在塞同胞致以诚挚问候和新春祝福，表示过去一年，中塞全面战略伙伴关系硕果累累。广大旅塞同胞在各行各业脚踏实地、辛勤耕耘，用实际行动践行爱国爱乡的誓言，为中塞关系发展作出重要贡献。新的一年，中国驻塞使馆将继续秉持“外交为民”理念，积极提供全天候、高质量服务，当好各位旅塞同胞的坚强后盾，与大家共架中塞友好之桥，为构建新时代中塞命运共同体接续奋斗。

招待会上，塞尔维亚侨领、中资机构和留学生代表分别致辞，感谢国内各部门和中国驻塞使馆一直以来的关心和支持，表示将继续推动中塞各领域友好交流合作，继续当好中国故事的积极讲述者和中塞友谊的热情贡献者。

招待会现场表演。诺维萨德孔子学院供图

招待会现场张灯结彩，年味十足。在场嘉宾一同观看了乙巳蛇年春晚预热视频，欣赏了精彩的文艺表演。诺维萨德孔子学院代表献上精彩串烧《地球村·中国年》，温馨歌曲《小美满》、优美的民族舞蹈、小朋友演唱的塞语歌曲依次亮相，引起阵阵喝彩。旅塞侨二代带来一曲喜庆热烈的《欢乐中国年》，华侨青年带来福字对联向全场嘉宾拜早年，迎来掌声阵阵，将招待会气氛推向高潮。与会侨胞纷纷表示，浓厚的蛇年新春节日氛围和精彩演出让远离家乡的他们深切感受到祖国的关怀和温暖，大家举杯共祝伟大祖国繁荣昌盛、中塞“钢铁友谊”历久弥新。

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