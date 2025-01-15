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中国外贸“朋友圈”越来越大的启示（和音）

2025年01月15日09:22 | 来源：人民网－人民日报
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　　中国外贸量稳质升，彰显在开放中发展、在合作中共赢才是正确的发展之道

　　

　　8838万份报关单，成就了2024年中国外贸总量、增量、质量的“三量”齐升。中国海关总署发布的最新数据显示，去年中国货物贸易进出口总值达43.85万亿元人民币，同比增长5%，规模再创历史新高；外贸增长规模达2.1万亿元人民币，货物贸易第一大国地位更加稳固；进出口产品结构不断优化升级，含“新”量不断上升。中国外贸经受住多重挑战，持续彰显韧性，展现了中国经济的活力和潜力，表明在世界经济面临保护主义威胁之际，开放合作仍是发展经济具有战略眼光的选择。

　　联合国和国际货币基金组织近日都警告，提高关税可能影响全球经济增长。在保护主义抬头的背景下，很多国家都在思考如何降低贸易壁垒增多对本国经济的影响。中国在坚持创新发展、大力提振消费的同时，不断扩大高水平对外开放，持续增强在全球化逆风中的开放合作、共赢合作能力，外贸“朋友圈”越来越大。数据显示，中国对联合国统计分组中几乎全部国家和地区都有进出口记录，对160多个伙伴实现进出口增长，是150多个国家和地区的主要贸易伙伴；在对欧盟、美国等传统市场贸易保持增势的同时，共建“一带一路”国家占中国进出口的比重首次超过50%，大部分贸易量来自东盟等新兴市场。可以说，是扩大开放让中国外贸进一步增强了韧性。

　　在日前举行的拉斯维加斯消费电子展上，美国记者帕特里克·乔治三次坐进中国电动汽车内体验。让他一再折回的原因，是中国电动汽车“似乎无可挑剔的制造质量”。“在中国，这些电动汽车不再是未来，而是当前的现实。”他表示，中国汽车产业取得进步，在于大量投资并专注于电动化和软件、向合作伙伴学习、完善的供应链和激烈的内部竞争。拉斯维加斯消费电子展上中国产品受到广泛青睐，证明升级版的中国制造是中国外贸高质量发展的源头活水。中国有完整的产业体系，科技创新引领新质生产力持续发展。迭代升级的中国制造，向广大贸易伙伴提供更多高端化、绿色化、智能化的商品。中国生产的搭载人工智能“智慧洗”功能的洗衣机，能够自动检测衣物的重量、材质，选取最优的洗涤模式；中国生产的智能料理机，内置多种菜单，只需放入食材，按下按钮，一首歌的时间，色香味俱全的菜品就能够出锅。中国不断提高创新能力，产品走向世界是自然而然的过程。

　　超大规模的中国市场，也是中国外贸高质量发展、“朋友圈”越来越大的重要原因。中国有序扩大自主开放和单边开放，稳步扩大制度型开放，超大规模市场潜力持续释放，不仅促进外贸高质量发展，也为世界各国提供了更多市场机遇。中国东部地区继续发挥外贸“压舱石”的作用，中西部地区也日益走向开放前沿。更多的国际元素正在走进内陆腹地的日常生活。新西兰的毛肚、越南耗儿鱼等，经过西部陆海新通道冷链运输，登上中国餐厅的火锅菜单；泰国的榴莲、老挝的香蕉等经过中老铁路入境，丰富了中国消费者的水果选择。去年12月1日，中国给予所有已建交的最不发达国家100%税目产品零关税待遇，带动当月自相关国家进口增长18.1%，较前11个月加快5.8个百分点，再次证明中国超大规模市场潜力巨大，能够为更多国家带来广阔机遇。

　　中国外贸量稳质升，彰显在开放中发展、在合作中共赢才是正确的发展之道。中国经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大，长期向好的支撑条件和基本趋势没有变，这是中国与世界共享机遇、共谋发展的最大底气与信心。

　　《 人民日报 》（ 2025年01月15日 03 版）

(责编：刘叶婷、崔越)

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