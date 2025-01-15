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中国公共卫生专家在坦桑尼亚开展学校健康教育

2025年01月15日09:21 | 来源：人民网-国际频道
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人民网内罗毕1月14日电 （记者黄炜鑫）坦桑尼亚桑给巴尔消息：中国援助桑给巴尔血吸虫病防治技术专家组13日走进坦桑尼亚桑给巴尔地区奔巴岛上的司麦小学，开展“开学第一课，血防进校园”健康教育。中国驻桑给巴尔总领事李强华参加活动。

活动现场。专家组供图

活动现场。专家组供图

李强华表示，中国始终致力于与坦桑尼亚等非洲发展中国家携手共进，共同提升人民的健康与经济水平，希望通过中国专家的努力，能够为奔巴岛的学生们带去更实用、更贴近生活的健康知识，保护其免受血吸虫病的困扰。

中国驻桑给巴尔总领事李强华致辞。专家组供图

中国驻桑给巴尔总领事李强华致辞。专家组供图

专家组组长戴洋为师生们详细介绍了血吸虫的生活史、传播途径以及预防办法。他深入浅出地讲解了血吸虫病的危害，以及如何通过科学的方法有效预防这一疾病，特别强调了清洁水源在血吸虫病防治工作中的重要性，呼吁要使用清洁水源，避免在池塘、溪流中戏水、洗澡，同心协力营造一个“人人懂血防，个个会防护”的校园环境。

当地学生踊跃参与血吸虫病知识问答。专家组供图

当地学生踊跃参与血吸虫病知识问答。专家组供图

为了让当地学生对血吸虫病有更直观、更深刻地认识，专家组还精心准备了一部血吸虫病科普视频。通过生动的动画和真实的案例，展现了血防工作的重要性，让学生们对血吸虫病的危害有了基本的了解，也增强了自我防护的意识。为了评估健康教育的实际效果并激发学生的参与热情，专家组还设置了提问环节，吸引当地学生踊跃参与。

司麦学校校长哈马德表示，这种健康教育方式充分地激发了学生的求知热情，在开学的第一天就为学生带来如此丰富多彩的防病知识，非常感谢中国专家的付出。

(责编：王禹蘅、杨牧)

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