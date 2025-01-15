新华社华盛顿/哈瓦那1月15日电（记者邓仙来 李子健）美国白宫新闻秘书让-皮埃尔15日发表声明说，总统拜登已通报美国国会，决定将古巴从美国认定的“支持恐怖主义国家”名单中移除。古巴外交部当天发表声明说，拜登政府此举是一个“有限”的决定，但“方向正确”。

让-皮埃尔在声明中说，拜登还通报国会，将撤销前任总统特朗普于2017年制定的一项对古巴制裁措施，取消对某些古巴个人或实体与美国个人或实体进行交易的限制。

白宫高级官员当天早些时候在一场媒体吹风会上表示，美国政府已完成评估并认为，“没有确凿证据”显示古巴目前致力于支持国际恐怖主义。

另据美国媒体分析，不排除候任总统特朗普重返白宫后推翻拜登上述决定的可能性。

古巴外交部当天在其官网发表声明说，拜登政府此举是一个“有限”的决定，但“方向正确”，符合古巴政府与人民一贯和持续的呼声。古巴将继续反对和揭露美国对古巴实施的经济战、干涉项目和虚假宣传活动等，同时愿在对话和互不干涉内政的基础上，与美国发展相互尊重的关系。

1959年古巴革命后，美国政府对古巴采取敌视政策。1962年，美国对古巴实施经济、金融封锁和贸易禁运。2017年特朗普政府上台后，美国不断升级对古制裁措施。2021年1月11日，即将卸任的特朗普政府以“古巴为恐怖分子提供庇护、干涉委内瑞拉和地区事务”等为由将古巴列入“支持恐怖主义国家”名单。

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