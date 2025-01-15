新华社基辅1月14日电（记者李东旭）乌克兰总统网站14日晚发布消息说，乌克兰总统泽连斯基当天在首都基辅会见了到访的德国国防部长皮斯托里乌斯，双方重点就军援问题进行了讨论。

消息说，双方重点讨论了军事援助、加强乌防空能力、弹药供应、出资采购乌国防企业制造的武器装备，以及在乌本土开展联合武器生产和维修合作等问题。

泽连斯基说，俄乌冲突爆发以来，德国援助占到国际伙伴对乌援助总量的近16%，尤其是在提供“爱国者”等防空武器以及“乌克兰防务联络组织”会议机制方面作出重要贡献。

皮斯托里乌斯说，德国已为乌克兰订购了54门德国最新研制的155毫米自行榴弹炮，德国将尽快向乌方交付这批装备。他还向泽连斯基通报了13日德国、英国、法国、意大利和波兰五国防长在华沙会晤情况。

据乌克兰媒体报道，皮斯托里乌斯14日上午在未提前宣布的情况下抵达基辅访问。

据德国官方数据，截至2024年12月，德国在俄乌冲突期间提供和承诺提供的对乌军事援助已达280亿欧元。此外，德国还帮助训练了超过1万名乌军人员。

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