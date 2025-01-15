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法国总理呼吁国家政治回归稳定

2025年01月15日08:55 | 来源：新华网
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新华社巴黎1月14日电（记者唐霁）法国总理贝鲁14日在国民议会发表演讲，阐述政府在财政预算、工业、农业、教育、移民、医疗等领域的政策，呼吁法国政治回归稳定，重大改革在短时间内重回正轨。

贝鲁说，法国经济面临困境，财政赤字激增，2024年达到国内生产总值6%以上，政府已将2025年经济增长预期从之前的1.1%下调至0.9%。他呼吁议会尽快通过因上届政府被弹劾而搁置的2025年国家财政预算及社会保障预算。

贝鲁表示，在法国面临政治困境下，各方需要妥协，国家需要回归稳定。他将与社会各界一道，在短时间内推动退休制度改革“重回正轨”。他在谈及移民问题时说，政府有责任实施一项“控制、监管和遣返在人口数量上威胁到国家凝聚力的移民的政策”，并将重启“移民控制跨部门协调委员会”。此外，核能在生态转型方面“至关重要”，将举行全国会议讨论法国水资源的利用问题。

2024年12月，法国总统马克龙任命贝鲁为新总理，接替遭国民议会弹劾辞职的巴尼耶。贝鲁面临两大难题，一是搭建一个短时间内不会被议会弹劾的政府，二是尽快在议会通过2025年国家财政预算及社会保障预算。

法国媒体分析认为，去年7月国民议会选举之后，执政党联盟失去了此前议席领先的优势，国民议会形成了左翼、中间派和极右翼“三足鼎立”的格局，政府施政阻碍重重。目前，左翼联盟中的政党“不屈法国”已经在国民议会提交了对贝鲁政府的不信任动议，该动议最早将于16日投票表决。

(责编：崔译戈、崔越)

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