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越南与俄罗斯签署核能合作备忘录

2025年01月15日08:52 | 来源：新华网
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　　新华社河内/莫斯科1月14日电（记者胡佳丽 黄河）据越通社报道，越南总理范明政14日与到访的俄罗斯总理米舒斯京共同见证两国企业签署关于核能的合作谅解备忘录。

　　据越南媒体报道，该合作谅解备忘录由俄罗斯国家原子能集团与越南电力集团签署。

　　越通社13日报道说，范明政当天在河内会见俄罗斯国家原子能集团公司首席执行官阿列克谢·利哈乔夫时表示，越南主张重启核电项目，以保障能源安全、服务国家发展，兑现至2050年净零排放承诺，希望俄罗斯支持越南发展基于和平目的的核能和核技术。利哈乔夫表示，俄罗斯国家原子能集团将帮助越南建设核电站，进行技术转让，帮助越南核产品国产化、发展核工业等。

　　另据国际文传电讯社14日报道，俄罗斯国家原子能集团公司下属的俄罗斯原子能能源项目公司当天与越南电力集团签署了关于在核能领域开展合作的备忘录。报道称，俄总统普京2024年6月在访问越南期间曾表示，俄越两国在和平利用核能领域开展合作前景广阔。

(责编：崔译戈、崔越)

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