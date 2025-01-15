新华社圣乔治1月14日电 专访｜中国是格林纳达的朋友和榜样——访格经济发展部长安德鲁斯

新华社记者赵凯 李欣 王林园

“中国永远是格林纳达的朋友，也是格林纳达等广大发展中国家的榜样。”格林纳达经济发展、规划、农业和土地、林业、海洋资源和合作社部长伦诺克斯·安德鲁斯日前在格首都圣乔治接受新华社记者专访时说。

安德鲁斯和中国缘分颇深，早年他在古巴求学时，就同中国在古留学生结下友谊。中格复交以来，安德鲁斯多次访华，还亲自参与了双边重点合作项目的协商工作。

在中格复交20周年之际，安德鲁斯表示，格中关系不断深化，惠及两国民众，他对两国关系现状表示满意。展望未来，格中关系只会变得越来越好，并将持续向上发展。

安德鲁斯说，格中合作项目具有长远影响，不仅助格改善民众生活、促进减贫事业，更为格未来发展奠定基础。他举例说，中国援格林纳达低收入住房项目改善了格民众居住环境；中国援建的格国家体育场提升了格体育水平和国际形象，促进旅游业和经济发展；得益于中方优惠贷款和中企高质量建设，格林纳达圣乔治机场获全面升级改造，为格提供更多就业和发展机遇。

据安德鲁斯介绍，格林纳达经济发展结构单一，易受气候变化灾害和外部冲击影响，发展农业有利于增强格经济韧性。他表示，中国援格农业技术合作项目为此发挥重要作用，中国专家为当地带来了优质种源和各类农业设备，长期为格农民进行技术指导，帮助格增加蔬菜粮食产量，提高格抗风险能力。

“中国确实是发展中国家的榜样。我非常钦佩中国的发展模式。”安德鲁斯说，中国不仅高度重视教育、重视人才培养，还高度关注技术发展，注重基础设施建设，“我们要向中国看齐，中国是我们学习的榜样”。

谈及对中国的印象，安德鲁斯说，中国的现代化发展水平令人震撼，人人受益。中国人民热爱祖国，勤劳且创造力强。安德鲁斯表示，中国独特、多元的文化非常宝贵，他自小就爱看中国电影，其中表达的励志理念和爱国主义情怀对他和许多格林纳达人都有着积极影响。

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