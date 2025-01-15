1月14日，在俄罗斯首都莫斯科，俄外长拉夫罗夫出席年度记者会。俄罗斯外交部长拉夫罗夫14日在莫斯科举行的年度记者会上表示，俄中关系是维护世界稳定的重要因素。新华社记者 白雪骐 摄

新华社莫斯科1月14日电（记者黄河 江宥林）俄罗斯外交部长拉夫罗夫14日在莫斯科举行的年度记者会上表示，俄中关系是维护世界稳定的重要因素。

1月14日，在俄罗斯首都莫斯科，记者向俄外长拉夫罗夫提问。新华社记者 白雪骐 摄

拉夫罗夫当天在回答新华社记者提问时表示，当前国际局势动荡不安，美国等北约国家在欧洲、亚太、中东和非洲等地区“兴风作浪”、制造混乱。俄中两国则正在积极推动上海合作组织、金砖国家合作机制等国际协作机制发展，不断深化其与“一带一路”倡议、欧亚经济联盟等对接合作，这具有重要国际意义。

拉夫罗夫强调，俄中两国始终致力于推动包括美国等西方国家在内的世界各国在尊重各方权益基础上开展合作。俄中关系是维护世界稳定的主要因素之一。

1月14日，在俄罗斯首都莫斯科，媒体记者举手提问。新华社记者 白雪骐 摄

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