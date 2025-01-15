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以人文交流为大变局下中日关系提供助力——来自中日执政党交流机制第九次会议的声音

2025年01月15日08:48 | 来源：新华网
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　　新华社北京1月14日电 题：以人文交流为大变局下中日关系提供助力——来自中日执政党交流机制第九次会议的声音

　　新华社记者许可

　　1月14日上午，中日执政党交流机制第九次会议在北京举行。出席会议的两国执政党代表认为，人文交流是增进互信、加深友谊的重要途径，期待中日两国执政党进一步推动民心相通，为构建契合新时代要求的建设性、稳定的中日关系提供人文支撑。

　　此次会议由中国共产党和日本自民党、公明党共同举办，双方围绕“大变局下中日关系——执政党的使命和担当”主题进行了交流。

　　2024年11月，习近平主席同石破茂首相在利马举行会晤，双方同意按照中日四个政治文件确立的原则和方向，全面推进中日战略互惠关系，构建契合新时代要求的建设性、稳定的中日关系，明确了双方今后努力的方向。

　　此次会议上，中日两国政党代表表示，当前，中日关系处于改善发展的关键时期。双方正以两国领导人重要共识为指引，构建建设性、稳定的中日关系。一段时间以来，中日各层级交往互动更为密切，这其中，人文交流和文明对话有助于进一步拉紧彼此纽带，为两国关系发展营造有利氛围。

　　中共中央对外联络部部长刘建超表示，加强人文交流、增进相互信任，是解决中日相互认知问题的一把关键“钥匙”。期待两国媒体积极传播客观公正的信息，营造健康理性的民意环境，助力两国在正确认知基础上和睦相处，实现相互欣赏、相互成就。他欢迎日方记者多到中国进行采访，把真实的中国介绍给日本民众。

　　日本自民党干事长森山裕说，日中关系的基础是民间交流。不论两国关系处于何种状态，人文交流都不能中断。“要构建契合新时代要求的建设性、稳定的日中关系，两国国民之间的理解与信任必不可缺。”

　　森山裕表示，希望两国执政党积极推动会议共识转化为具体行动。日本自民党将积极推动包括青年议员在内的国会议员访华，期待中方更多地方官员、各界人士，尤其是年轻一代赴日交流，将日中友好的“接力棒”传承到年轻一代手中。

　　日本公明党干事长西田实仁表示，近来，日中两国领导人在双多边场合进行了一系列沟通，推动了双边关系改善，相信两国高层交往将进一步增进两国人民相互理解和友好感情，日益密切的民间交往也将为两国关系“回暖”注入新的“暖流”。

　　森山裕和西田实仁积极评价日中执政党交流机制的重要意义，认为此机制对于推动双边关系发展发挥着促进作用。

　　1972年，两国老一辈领导人本着以史为鉴、面向未来的精神，秉持求同存异的东方智慧，推动实现中日邦交正常化，开辟两国人文交流新篇章。中日执政党交流机制始建于2004年，旨在通过党际交流促进两国关系稳定健康发展，为发展中日关系汇聚共识、贡献力量。这次会议是自2018年10月后，时隔6年3个月两国执政党重启交流机制。

(责编：崔译戈、崔越)

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