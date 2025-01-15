新华社昆明1月14日电 题：一路欢歌一路情——中老铁路上的跨国文化联欢演出

新华社记者王长山、丁怡全

车外，暖阳高照，山林苍翠；车内，节目纷呈，欢声笑语……1月14日上午8时8分，D87次中老铁路国际旅客列车开出昆明南站朝老挝万象驶去。与以往车次不同，一台“跨国文艺演出”正在列车上上演，直播信号随着奔驰的列车传往各地。

中国昆明、玉溪、普洱、西双版纳；老挝琅勃拉邦、万荣、万象……2021年12月3日开通运营的中老铁路沿线风情独特，旅游资源丰富，是一条黄金旅游通道。截至目前，中老铁路已开行1500多列国际旅客列车，为100多个国家和地区的约40万人次旅客提供跨境旅行服务。

走进2号车厢，窗花鲜艳夺目，红灯笼映入眼帘，喜庆气氛感染着每一位旅客。“‘一路欢歌一路情’中老铁路春节文化主题活动十分特别。”云南省委宣传部副部长冯俊扬说，活动以春运首日中老铁路行进中的列车为舞台，端出精彩的跨国演出“大餐”，围绕中老铁路建设发展路、幸福路、友谊路，以快闪、文艺演出、世界遗产地宣介、非遗展示和主题故事分享等形式，讲好“跨国春运”暖心故事，奏响中老友谊之歌。

1月14日，中国铁路昆明局“金花列车员”在D87次中老铁路国际旅客列车上表演节目。新华社记者 胡超 摄

1月14日，西双版纳州民族文化工作团的演员在D87次中老铁路国际旅客列车上表演节目。新华社记者 胡超 摄

“这条铁路已经成为连接中老两国人民情感的纽带。”一曲小提琴演奏的《象王行》结束，从事导游工作18年的许炆楷接过麦克风，跟大家分享中老铁路的故事：中老铁路通车后，去老挝旅游的中国游客大幅增加，早上在昆明吃米线，感受春城魅力，晚上就可以在万象品尝米粉，体验别样风情。

列车驶入玉溪市境内，玉溪聂耳竹乐团登场，身着少数民族服饰的演员为旅客带来一曲《迎客调》，细腻的音符流淌而出，欢乐的旋律弥漫在整个车厢；行驶在普洱段时，伴着欢快的乐曲，演职人员把寓意吉祥的香包抛向旅客；进入西双版纳境内时，葫芦丝演奏曲调悠扬，《欢乐的泼水节》舞蹈表演风情浓郁……节目精彩纷呈，一个接一个，观众们沉浸其中，不知不觉间，D87次列车就要抵达位于中老两国边境的磨憨站，乘务员为旅客端上热气腾腾的饺子，浓浓的“年味”弥漫2号车厢。

1月14日，玉溪聂耳竹乐团的演员在D87次中老铁路国际旅客列车上表演。新华社记者 胡超 摄

1月14日，西双版纳州民族文化工作团的演员在D87次中老铁路国际旅客列车上表演歌舞。新华社记者 胡超 摄

在手机上观看了直播的昆明市民吴菲说，听了导游、铁路职工、沿线菜农等人员的讲述，自己对中老铁路给沿线带来的变化有了更深的了解。“往后找个时机，带着家人亲身去感受这条铁路的魅力。”

“在昆明工作常常想念老家的父母和弟弟。乘坐中老铁路列车，4个多小时就到家了。”来自西双版纳州勐腊县磨憨镇的傣族姑娘玉万说，马上就能见到家人，期待和他们一起过年。

今年春运期间，中国铁路昆明局将围绕“平安春运、有序春运、温馨春运，让旅客体验更美好”的工作目标，科学合理安排运力，加大中老铁路旅客列车开行数量，安排重联列车，全力满足旅客出行需要。

在云南农业大学就读的老挝留学生苏丽娜刚迎来寒假，满心欢喜地搭乘这趟列车回万象，看到精彩的节目，她就打开手机录下来。

“我要把这些视频分享给家人和朋友，让他们一起感受中国歌舞的独特魅力。”苏丽娜说。

来自辽宁的旅客李娜和家人一起搭乘本趟列车到老挝旅游。她说，精彩的演出让旅途充满欢乐，心里暖洋洋的，“这是一趟开行在春天里的列车”。

明媚阳光中，D87次列车缓缓驶离磨憨站，满载着中老两国旅客的欢笑、温暖与希望，继续前行。

1月14日，魔术师戚原睿（中）在D87次中老铁路国际旅客列车上表演近景魔术。新华社记者 胡超 摄

1月14日，乐手胡荣坤在D87次中老铁路国际旅客列车上演奏葫芦丝。新华社记者 胡超 摄

1月14日，旅客在昆明南站乘坐D87次中老铁路国际旅客列车。新华社记者 胡超 摄

1月14日，一名外国旅客在昆明南站乘坐D87次中老铁路国际旅客列车。新华社记者 胡超 摄

1月14日，乘坐D87次中老铁路国际旅客列车的旅客在昆明南站进站上车。新华社记者 胡超 摄

1月14日，D87次中老铁路国际旅客列车（左）和“澜沧号”动车组列车停靠在中老铁路磨憨站（无人机照片）。新华社记者 胡超 摄

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